«Эксперты гадают: их три или четыре?» Дмитрий Песков сказал, есть ли двойники у Путина

4 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил на выставке-форуме «Россия». Во время речи он пошутил о двойниках Путина — и заверил зал, что «Путин у нас один».
Песков говорил с трибуны марафона общества «Знание». На словах про двойников в зале раздался смех.
— Много курьезного всего из того, что... Вы же знаете, вы, наверное, читаете разные телеграм-каналы и так далее, «сколько двойников у президента Путина», да? Сейчас эксперты гадают: их три или четыре? И кого мы сейчас видим, каждый день, вот сегодня утром возлагали [цветы] к Минину и Пожарскому — это третий или четвертый двойник? Это непонятно, да? А Путин у нас один! — сказал Песков.