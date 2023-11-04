freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 1/10
usd 93.04
eur 99.01
Тема дняНовосибирские школьники спели вместе с Шаманом
Все новости
Все новости

«Эксперты гадают: их три или четыре?» Дмитрий Песков сказал, есть ли двойники у Путина

Пресс-секретарь президента выступил на выставке-форуме «Россия»

1 139

Теории о «двойниках Путина» давно курсируют в интернете

Поделиться

4 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил на выставке-форуме «Россия». Во время речи он пошутил о двойниках Путина — и заверил зал, что «Путин у нас один».

Песков говорил с трибуны марафона общества «Знание». На словах про двойников в зале раздался смех.

— Много курьезного всего из того, что... Вы же знаете, вы, наверное, читаете разные телеграм-каналы и так далее, «сколько двойников у президента Путина», да? Сейчас эксперты гадают: их три или четыре? И кого мы сейчас видим, каждый день, вот сегодня утром возлагали [цветы] к Минину и Пожарскому — это третий или четвертый двойник? Это непонятно, да? А Путин у нас один! — сказал Песков.

ПутинВладимир ПутинДвойникиПрезидентПресс-секретарьДмитрий Песков
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter