freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 2/10
usd 100.49
eur 106.01
СрочноВ Новосибирске начался сезон миграции уток
Все новости
Все новости

ВЦИОМ спросил граждан про Путина

310

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в день рождения Владимира Путина, 7 октября, опубликовал данные опроса об оценках деятельности президента России.

ВЦИОМ выяснил, каким россияне представляют действующего главу государства. Согласно результатам опроса, в глазах сограждан Владимир Путин — спокойный (89%), активный, энергичный (87%), волевой, решительный (86%) и мудрый (80%). Почти три четверти опрошенных характеризуют главу государства как честного, порядочного (74%) и справедливого (73%).

По мнению 7 из 10 россиян, Владимир Путин много делает для страны и людей (72%). Не согласны с этим 21%.

Напомним, сегодня Владимиру Путину исполнился 71 год, и это 20-й день рождения, который он отмечает на посту президента России.

У Путина праздник будет рабочим — как сообщает ТАСС, российский лидер вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касымом-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым примет участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

ПутинВЦИОМ
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter