ВЦИОМ спросил граждан про Путина

Напомним, сегодня Владимиру Путину исполнился 71 год, и это 20-й день рождения, который он отмечает на посту президента России.



У Путина праздник будет рабочим — как сообщает ТАСС, российский лидер вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касымом-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым примет участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

