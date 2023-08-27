Евгений Пригожин официально мертв: новости СВО за 27 августа

Атаки ВСУ

Обстреляны села в Брянской и Белгородской области, один белгородец погиб. Об этом рассказали главы регионов Александр Богомаз и Вячеслав Гладков.

Также в Брянской, Курской и Орловских областях заметили украинские бесплотники. Их уничтожили силы ПВО либо обезвредили средствами РЭБ. Об этом сообщили главы регионов и Минобороны.

— Место падения оперативно оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий. Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем, — написал Андрей Клычков в телеграм-канале.