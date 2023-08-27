freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 94.71
eur 102.26
Тема дняУ «Боинга» отказала навигация над Новосибирском
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

Евгений Пригожин официально мертв: новости СВО за 27 августа

Главные события прошедших суток

679

При крушении самолета Пригожина погибли десять человек

Поделиться

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 августа.

Гибель Пригожина

Следственный комитет подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Молекулярно-генетическая экспертиза по делу о крушении бизнес-джета завершилась.

Как отметила представитель ведомства Светлана Петренко, личности всех погибших совпали с данными пассажиров и членов экипажа, указанных в полетном листе. В том списке значился бизнесмен и лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Помимо него, погибшим теперь официально считается подполковник запаса Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер», бывший правой рукой Пригожина.

Атаки ВСУ

Обстреляны села в Брянской и Белгородской области, один белгородец погиб. Об этом рассказали главы регионов Александр Богомаз и Вячеслав Гладков.

Также в Брянской, Курской и Орловских областях заметили украинские бесплотники. Их уничтожили силы ПВО либо обезвредили средствами РЭБ. Об этом сообщили главы регионов и Минобороны.

— Место падения оперативно оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий. Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем, — написал Андрей Клычков в телеграм-канале.

Об атаках беспилотников рассказала и Маргарита Симоньян. Главред Russia Today заявила в интервью РИА Новости, что за неделю возле ее дома в Подмосковье упали два БПЛА.

Внешн

яя политика

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож направил властям Евросоюза официальный запрос об исключении из санкционных списков. Он попал в них вскоре после начала СВО. Об этом сообщает газета Financial Times.

Ранее Волож уехал из России и выпустил обращение, в котором осудил спецоперацию.

Глава внешней дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель тем временем рассказал о действии санкций. Он утверждает в своем блоге, что по сравнению с 2021 годом в 2022 году общий объема импорта ЕС из России сократился на 58%. Дипломат говорит, что этот процесс ускоряется? «за первый квартал 2023 года падение импорта неэнергетических товаров превысило 75%, а для энергетических товаров этот показатель еще больше — минус 80%». Такие цифры Боррель называет беспрецедентными.

По теме

СВОЕвгений ПригожинСпецоперацияВСУМаргарита СимоньянБеспилотникЯндекс
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter