Евгений Пригожин официально мертв: новости СВО за 27 августа

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 августа.
Гибель Пригожина
Следственный комитет подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Молекулярно-генетическая экспертиза по делу о крушении бизнес-джета завершилась.
Как отметила представитель ведомства Светлана Петренко, личности всех погибших совпали с данными пассажиров и членов экипажа, указанных в полетном листе. В том списке значился бизнесмен и лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Помимо него, погибшим теперь официально считается подполковник запаса Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер», бывший правой рукой Пригожина.
Атаки ВСУ
Обстреляны села в Брянской и Белгородской области, один белгородец погиб. Об этом рассказали главы регионов Александр Богомаз и Вячеслав Гладков.
Также в Брянской, Курской и Орловских областях заметили украинские бесплотники. Их уничтожили силы ПВО либо обезвредили средствами РЭБ. Об этом сообщили главы регионов и Минобороны.
— Место падения оперативно оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий. Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем, — написал Андрей Клычков в телеграм-канале.
Об атаках беспилотников рассказала и Маргарита Симоньян. Главред Russia Today заявила в интервью РИА Новости, что за неделю возле ее дома в Подмосковье упали два БПЛА.
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Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож направил властям Евросоюза официальный запрос об исключении из санкционных списков. Он попал в них вскоре после начала СВО. Об этом сообщает газета Financial Times.
Ранее Волож уехал из России и выпустил обращение, в котором осудил спецоперацию.
Глава внешней дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель тем временем рассказал о действии санкций. Он утверждает в своем блоге, что по сравнению с 2021 годом в 2022 году общий объема импорта ЕС из России сократился на 58%. Дипломат говорит, что этот процесс ускоряется? «за первый квартал 2023 года падение импорта неэнергетических товаров превысило 75%, а для энергетических товаров этот показатель еще больше — минус 80%». Такие цифры Боррель называет беспрецедентными.