Задания о спецоперации появились в ЕГЭ по истории: новости СВО за 26 августа

Атаки ВСУ

В Курской области попали под обстрел деревня Старая Николаевка, село Волфино и поселок Краснооктябрьский. Один из снарядов попал в жилой дом, пострадавших нет. Однако умер мужчина, который попал под один из прошлых обстрелов — деревни Елизаветовки. Он находился в тяжелом состоянии в районной больнице. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

В Белгородской области средства ПВО уничтожили беспилотник. Об этом сообщило Минобороны. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что область попала под обстрел, пострадали шесть человек.