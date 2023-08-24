Бедность, собаки, «Ельцин Центр»: от чего российские коммунисты решили защищать женщин и детей — ироничный репортаж НГС

Вообще стоит признать, что вопросы Всероссийский женский союз поднимает и по крайней мере пытается решать весьма болезненные, а инициативы выдвигает вполне здравые. По примеру некоторых субъектов Нина Останина надеется ввести в России и в Новосибирской области в частности даже преподавание в школах этики и психологии семейной жизни, правда, под более скрепным названием «Семьеведение».



И даже к навязшей в зубах ухудшающейся демографии коммунистка подходит рационально.



— Если бы у [забеременевшей] студентки была стипендия на уровне средней зарплаты по региону и социальная няня, ей было бы на кого положиться, она по-другому принимала бы решение, сохранять ей беременность или делать аборт, — уверена Нина Останина, и с ней опять сложно не согласиться.



Инициатива снизу: какие проблемы у новосибирских семей

Встреча проходит в теплой дружественной обстановке: сибирские члены партии КПРФ из Новосибирска, Бердска, Оби и других ближайших к областному центру давно знакомы. И если участвующие в круглом столе мужчины держатся более сдержанно, женщины будто собрались на девичник. Дамы (или все-таки товарищи?) обнимаются и целуются в щечки, новосибирский депутат от партии КПРФ Оксана Корякина, выполняющая функции ведущего и модератора встречи, заботливо повязывает на шеях однопартийцев алые шарфики с эмблемой Всероссийского женского союза и шутит с присутствующими на круглом столе подростками. Впрочем, на группы партийцы всё же делятся: юноши и девушки садятся рядом, мужчины — с мужчинами, пожилые коммунистки — с пожилыми коммунистками.

