Бедность, собаки, «Ельцин Центр»: от чего российские коммунисты решили защищать женщин и детей — ироничный репортаж НГС

22 августа в Новосибирске прошел круглый стол Всероссийского союза женщин «Надежда России», в котором приняла участие специально приехавшая из Москвы председатель думского комитета по вопросам прав женщин, семьи и детей Нина Останина, а также сибирские коммунистки и члены КПРФ мужского пола. Журналист НГС Анна Скок тоже побывала на встрече и узнала, от чего собравшиеся намерены защищать женщин и детей, что волнует новосибирских «красных» депутаток, а заодно почувствовала себя путешественницей во времени.
Главные проблемы российских семей
Офис новосибирского отделения КПРФ на неподготовленного человека производит впечатление неоднозначное. С одной стороны, один из немногих сохранившихся и любовно отреставрированных в городе уютных дореволюционных особнячков отсылает ко временам не Советского Союза, а еще более давнишним. С другой, во дворе гостей приветливо встречает бюст товарища Сталина, наводя на мысли об индустриализации, колхозах и других знаковых приметах 1930–1950-х годов.
Вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, в отличие от преемника, пустили в зал заседаний. Над полотнищем флага Всероссийского женского союза на стене торчит только белоснежная лысина, напоминающая стилизованный купол оперного театра.
Смутное ощущение временной неустойчивости будет преследовать журналистов все два часа, которые займет круглый стол. Специфический язык некоторых партийцев будто переносит присутствующих на 40, 50, а то и 60 лет назад — во времена молодости того или иного спикера. В свою очередь коммунисты помоложе (или политически покрупнее) раз за разом возвращали присутствующих в день сегодняшний — и к актуальной повестке.
Первое, о чём начинает говорить хедлайнер круглого стола, председатель думского комитета по вопросам прав женщин, семьи и детей Нина Останина, — поддержка участников СВО, а также их семей.
— Не могу не обратиться к высказыванию президента о том, что победа на поле боя во многом зависит от того, насколько крепок будет тыл, — начала Нина Останина. — Насколько уверенны будут ребята, которые участвуют у нас сегодня в спецоперации, зависит от того, насколько сможем мы позаботиться об их детях, чтобы они нормально отдыхали, питались, добирались до школы.
Депутат приводит в пример столицу Хакасии Абакан: там детей участников СВО до школы довозит специальный автобус, а в столовых обеспечивают горячим питанием вне зависимости от того, в каком классе они учатся. Судьбы детей других мужчин, в том числе отсутствующих по менее героическим обстоятельствам, на фоне этих достижений несколько теряются.
Нина Останина переходит к другой, еще более болезненной теме — отсрочке от службы для многодетных отцов. Ее председатель комитета искренне пыталась продавить, но преуспела лишь частично: отцов троих детей рекомендуется не мобилизовывать, и 10 тысяч таких мужчин уже вернули с фронта в семью, но сплошь и рядом их всё же отправляют на СВО.
Вообще, если верить «Надежде России», самое серьезное, что грозит женщинам и детям в стране (исходя из порядка перечисления), — это отсутствие заботы о бойцах СВО и их семьях, бродячие собаки, нападающие на детей, да возможный трансгендерный переход.
С последним пунктом, в отличие от первых двух, Нина Останина разобралась кардинальным образом: она — один из инициаторов закона о запрете смены пола как в документах, так и медицинским образом. Фактически предложила лишить людей права на гормонозаместительную терапию, то есть буквально отказывать им в медицинской помощи.
— Вы не боитесь, что законный отказ оказывать медицинскую помощь любой социальной группе — это опасный прецедент? И следующей группой, которая пострадает, могут оказаться нормотипичные гетеросексуальные женщины, а помощью, которой их лишат, будут аборты? — не удержавшись, интересуюсь я.
Останина в ответ обстоятельно рассказывает, что молодые девушки не рожают не потому, что так уж увлечены идеологией чайлдфри, а потому что у них нет ни денег, ни должной социальной поддержки. А сама она всегда была против как запрета абортов, так и вывода их из системы ОМС. Не согласиться с ней невозможно, и как россиянка репродуктивного возраста я ее полностью поддерживаю. Единственное, что смущает: в этих абсолютно верных словах нет ни намека на ответ на заданный вопрос. Впрочем, может быть, я плохо его сформулировала.
Еще одна существенная проблема социальной политики в России, по словам Нины Останиной, заключается в том, что всё, что касается семьи, материнства и детства, отдано на откуп либо субъектам федерации, либо муниципалитетам. Кроме, разве что, единого детского пособия, с получением которого у многих мам тоже возникают самые разные проблемы: от невозможности его оформить без бюрократических проволочек до слишком жестких требований к размеру бюджета семьи.
Вообще стоит признать, что вопросы Всероссийский женский союз поднимает и по крайней мере пытается решать весьма болезненные, а инициативы выдвигает вполне здравые. По примеру некоторых субъектов Нина Останина надеется ввести в России и в Новосибирской области в частности даже преподавание в школах этики и психологии семейной жизни, правда, под более скрепным названием «Семьеведение».
И даже к навязшей в зубах ухудшающейся демографии коммунистка подходит рационально.
— Если бы у [забеременевшей] студентки была стипендия на уровне средней зарплаты по региону и социальная няня, ей было бы на кого положиться, она по-другому принимала бы решение, сохранять ей беременность или делать аборт, — уверена Нина Останина, и с ней опять сложно не согласиться.
Инициатива снизу: какие проблемы у новосибирских семей
Встреча проходит в теплой дружественной обстановке: сибирские члены партии КПРФ из Новосибирска, Бердска, Оби и других ближайших к областному центру давно знакомы. И если участвующие в круглом столе мужчины держатся более сдержанно, женщины будто собрались на девичник. Дамы (или все-таки товарищи?) обнимаются и целуются в щечки, новосибирский депутат от партии КПРФ Оксана Корякина, выполняющая функции ведущего и модератора встречи, заботливо повязывает на шеях однопартийцев алые шарфики с эмблемой Всероссийского женского союза и шутит с присутствующими на круглом столе подростками. Впрочем, на группы партийцы всё же делятся: юноши и девушки садятся рядом, мужчины — с мужчинами, пожилые коммунистки — с пожилыми коммунистками.
В чём видят главные проблемы российских семей «красные» подростки, так и остается загадкой. На протяжении встречи они молчат, но скучающими не выглядят и даже не копаются в телефонах. У остальных же членов КПРФ мнения сильно разнятся, и каждый высказывается о своем наболевшем.
Заместитель председателя новосибирского отделения союза Вера Гарманова видит большую проблему в отсутствии патриотического воспитания.
— У нас много говорят о патриотизме, об истории, а что на самом деле? По центральному телевидению идет реабилитация, возвеличивание Колчака, охаивание советского периода, — сетует Вера Васильевна. — Великой Отечественной войне несколько строчек отводится, и самое главное событие — открытие второго фронта!
Вере Васильевне подсказывают, что в новом учебнике таких безобразий нет, но нужно еще поглядеть: действительно ли в нем верно реализована функция воспитания патриотизма, или книга лишь прославляет действующую власть.
— Да о каком патриотическом воспитании мы можем говорить, если не можем добиться закрытия «Ельцин Центра», где искажают историю и отравляют души нашего молодого поколения? — сокрушенно продолжает коммунистка.
— Его закрыли в Москве, — удивляется Нина Останина.
— Но в Екатеринбурге-то не закрыли! — возмущается Вера Гарманова. — А литература? Детей заставляют до сих пор читать Солженицына! Можно по-разному относиться к нему как к писателю, но это не тот писатель… Мы надеемся, что вернут нам «Молодую гвардию»…
— Так вернули!
— Ну мы еще посмотрим… Николая Островского обязательно надо вернуть.
Кое-кто из однопартийцев сочувственно кивает головами, но большинство молодых дам — депутатов и рядовых членов КПРФ — волнуют более приземленные и, прямо скажем, менее социалистические вопросы.
— Я — член партии с 2017 года, являюсь индивидуальным предпринимателем, являюсь добросовестным налогоплательщиком, — представляется молодая женщина из конца зала. Эту информацию она явно считает более важной, чем собственное имя, и, надо сказать, звучит она в самом деле эффектно. — Я хотела бы поставить вопрос о защите детей от других детей.
Надежда (ее имя называет Оксана Корякина) живет на Расточке и регулярно сталкивается с тем, что ее дети становятся жертвами нападений со стороны одноклассников из неблагополучных семей. При этом полиция, по словам женщины, сделать ничего не может: юным негодяям еще нет 14 лет, а их матери, даже будучи оштрафованными за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, штрафы всё равно не платят. Обеспокоенная мать мечтает о понижении возраста уголовной ответственности.
Нина Останина, по ее словам, этот вопрос уже пыталась поднимать, но Минюст ей просто не ответил, а СК сообщил, что не ведет статистику о такой преступности. Причину сложной ситуации она видит в том, что родители детей агрессоров учились в школе уже после распада СССР, и во влиянии СМИ.
Председатель первомайского отделения союза рассказывает, что год боролась за повышение окладов в швейном цеху, где она работает. В результате женщин перевели на сдельную оплату, и теперь им приходится перерабатывать. Коммунистку из Бердска волнует засилье мигрантов, которые, утверждает она, охотно пользуются льготами, но при этом не спешат на СВО. Так дискуссия плавно сворачивает на цыган: вроде и не мигранты, а тоже тревожат добропорядочную общественность. Кажется, дух интернационализма новосибирским коммунистам все-таки чужд.
Самое печальное: проблемы такого масштаба вряд ли сможет решить хоть депутат Госдумы, хоть губернатор-коммунист, одержи он такую победу.
Ранее НГС писал о том, как мэр Новосибирска Анатолий Локоть решил проконтролировать цены на сахар и гречку и прошелся по магазинам. С собой градоначальник взял журналистов, в том числе и Стаса Соколова.