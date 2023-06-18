В Россию с СВО вернулись 30 тысяч бывших заключенных: новости спецоперации за 18 июня

При этом Старовойт подчеркнул, что средств для массового вторжения в Курскую область у Украины нет, однако есть риски из-за украинских диверсионно-разведывательных групп.

Позднее, около 19 часов, три поселка в Курской области попали под обстрел. Поврежден сахарный завод, один из поселков обесточен. Пострадавших нет.