Россия назвала условия мира, Украина рассказала о контрнаступлении: новости СВО за 27 мая

Новые иноагенты

Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста «Би-2» Егора (Леву) Бортника. В сообщении ведомства указано, что артист «выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».



Также в новый список попали журналистка Ирина Аллеман, экономист Владислав Иноземцев, экс-директор новосибирского Новоколледжа Сергей Чернышов, антрополог Александра Архипова, директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев, юрист Анна Пшеничная, общественное движение «Совет матерей и жен» и его глава Ольга Цуканова и Общенародный союз возрождения России.

