Нельзя будет даже слетать на отдых? Как на Россию повлияют выборы президента в Турции

Что будет с политикой

Политологи отмечают, что взаимоотношения президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана — нельзя назвать дружбой в полном смысле этого слова. По словам турецкого журналиста Хасана Аксая, это является, скорее, тесным сотрудничеством, поскольку именно Путин оказывает Эрдогану самую большую поддержку в мире — политическую, экономическую и энергетическую. Например, в октябре 2022 года Путин предложил создать новый газовый хаб в Турции, чтобы поставлять газ в Европу.

— Любые инвесторы Турции очень важны, потому что денег в стране нет, — объяснил политолог в разговоре с «Фонтанкой». — Сейчас у нас сообщают, что Россия согласилась на просьбу Турции перенести оплату за поставки газа на послевыборный период. А это как минимум 20 миллиардов долларов. По поводу хаба — он не очень воодушевил турок. Они считают, что покупателей у российского газа немного, поэтому наша экономика от него ничего не выиграет. Те, кого вообще эта новость заинтересовала (а их немного), считают, что Россия таким образом решает прежде всего свои проблемы. Но решит ли? Тоже неизвестно — кто знает, каким будет спрос на этот газ? Европа находит другие источники — США и арабские страны заполняют нишу. Общее настроение по этому поводу: «поживем — увидим».