Нельзя будет даже слетать на отдых? Как на Россию повлияют выборы президента в Турции

В Турции проходят президентские выборы: второй тур намечен на 28 мая. Основные кандидаты на пост президента — действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу. Россию результаты выборов волнуют потому, что от решения турецкого народа может зависеть судьба взаимоотношений двух стран. Если с Эрдоганом у российских властей сложилось давнее сотрудничество, то лидер оппозиции Кылычдароглу больше настроен на отношения с Западом, а о нашей стране высказывается противоречиво. Что будет с отношениями стран, если в Турции будет новый президент? И поменяется ли что-то, если по итогам выборов снова победит Эрдоган?
Что будет с политикой
Политологи отмечают, что взаимоотношения президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана — нельзя назвать дружбой в полном смысле этого слова. По словам турецкого журналиста Хасана Аксая, это является, скорее, тесным сотрудничеством, поскольку именно Путин оказывает Эрдогану самую большую поддержку в мире — политическую, экономическую и энергетическую. Например, в октябре 2022 года Путин предложил создать новый газовый хаб в Турции, чтобы поставлять газ в Европу.
— Любые инвесторы Турции очень важны, потому что денег в стране нет, — объяснил политолог в разговоре с «Фонтанкой». — Сейчас у нас сообщают, что Россия согласилась на просьбу Турции перенести оплату за поставки газа на послевыборный период. А это как минимум 20 миллиардов долларов. По поводу хаба — он не очень воодушевил турок. Они считают, что покупателей у российского газа немного, поэтому наша экономика от него ничего не выиграет. Те, кого вообще эта новость заинтересовала (а их немного), считают, что Россия таким образом решает прежде всего свои проблемы. Но решит ли? Тоже неизвестно — кто знает, каким будет спрос на этот газ? Европа находит другие источники — США и арабские страны заполняют нишу. Общее настроение по этому поводу: «поживем — увидим».
Хакан Аксай — турецкий журналист, политолог, специалист по российско-турецким отношениям.
По мнению Аксая, ставка России на Эрдогана может быть напрасной, а нежелание российского руководства и оппозиционных партий Турции знакомиться друг с другом может привести к неожиданным последствиям.
— Россия для Турции очень важная страна со всех точек зрения — политической и экономической, но наша оппозиция пассивная, она медлит. Возможно, собирается думать об этом, когда придет к власти, — считает турецкий журналист. — Уверен, что, если оппозиция победит, экономические отношения с Россией не прервутся, но в политическом плане так, как сейчас, уже не будет. Хотя точки пересечения найдутся: например, оппозиция уже много лет выступает за признание Башара Асада легитимным президентом и вывод из Сирии турецких вооруженных сил.
Политолог Александр Бедрицкий в интервью «РИА Новости Крым» заявил, что для России могут возникнуть угрозы только в том случае, если в Турции произойдет резкое изменение на прозападный курс — отказ от самостоятельной политики.
— Тогда, конечно, будет более сильное давление, под вопросом окажутся многочисленные совместные экономические проекты России и Турции. От балансирующего на грани, но тем не менее сотрудничества с Турцией мы можем вернуться к периоду конфронтации с этим государством, — сказал эксперт.
Александр Бедрицкий — политолог, директор Таврического информационно-аналитического центра.
Хакан Аксай, в свою очередь, уверен — несмотря на то, что политические силы турецкой оппозиции ориентированы на Запад, она не станет портить отношения с Россией.
— Вероятно, взаимодействие стран вернется, так сказать, на доэрдогановский уровень: с помощью балансов и противовесов наши страны находили возможности для взаимодействия. Но проигрыш Эрдогана для России будет шоком, потому что она к этому не готовится. А пора. Если не будет сюрприза, победит оппозиция. И власть в Турции в мае изменится, — заключил Аксай.
Правда, оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу уже отметился резкими политическими высказываниями — на днях на пресс-конференции в Анкаре политик заявил, что в случае избрания «отправит назад всех беженцев», а также обвинил Эрдогана в махинациях во время первого тура выборов.
Что будет с экономикой
При Эрдогане экономические отношения Турции и России развиваются достаточно успешно. По словам Хакана Аксая, в 2021 году товарооборот между странами вырос почти до 35 миллиардов долларов, а по результатам 2022 года ожидается, что это число увеличится вдвое.
— За счет чего? Подробностей мы не знаем, возможно, это рост за счет параллельного импорта для России, но растет и экспорт турецких потребительских товаров взамен тех, которых Россия лишилась из-за санкций. В ряду внешнеэкономических партнеров России Турция занимает уже третье место после Китая и Белоруссии, — объяснил турецкий журналист.
Экономист Евгений Коган в своем телеграм-канале предположил, чем обернется для турецкой экономики победа Эрдогана в выборах.
— Вмешательство в экономическую политику продолжится. Напомним, что Эрдоган трижды увольнял глав ЦБ, зачем-то менял глав Министерства финансов и статистического ведомства. Такой «стиль» никуда не денется, — рассуждает Евгений Коган. — Три главных атрибута правления Эрдогана: низкие ставки, дешевая лира, высокая инфляция. Эрдоган считает, что высокие ставки губительны для экономики. А про его революционное убеждение, что понижение ставок снижает инфляцию, мы тоже все помним. Невиданный в истории эксперимент, интересно, что в итоге-то будет.
Евгений Коган — автор телеграм-канала bitkogan, президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики.
Также экономист уверен, что в случае победы Эрдогана объявленный 20 лет назад курс на сближение с Западом так и останется лишь объявленным (реального сближения не произойдёт). Кроме того, сохранятся попытки сделать из Турции основного игрока на Ближнем и Среднем Востоке.
Что будет с экономическими взаимоотношениями стран, если к власти придет оппозиция? Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Андрей Гнидченко считает, что в этом случае может укрепиться курс на снижение реэкспорта. По его словам, турецкая таможенная статистика уже сейчас показывает его сжатие: в марте заметно снизилась разница между экспортом в Россию по общей торговой системе (включает таможенные склады и особые зоны, во многом отражает реэкспорт) и специальной торговой системе (менее широкий метод оценки объема внешней торговли).
— Эта разница составила 137 миллионов долларов. Для сравнения: в среднем за январь-февраль разница была 243 миллиона долларов, за второе полугодие 2022 года — 224 миллиона долларов, за первое полугодие — 55 миллионов долларов, — приводит данные эксперт.
Гендиректор ГК «Маршал» (занимается грузоперевозками) Михаил Белоусов опасается, что в случае победы оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу будет менее опытным президентом, который больше будет поддаваться внешнему давлению, в первую очередь по военно-политическим вопросам.
— Здесь будет пробовать надавить Вашингтон, обещая взамен помощь, например, в вечной проблеме интеграции Турции в ЕС. Новый президент активно будет искать себе союзников по всему миру ради определенных преференций, — рассуждает Михаил Белоусов.
Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев не ждет, что приход оппозиционного кандидата к власти радикально изменит подход Турции к политике санкций США в отношении России.
— Подход будет прагматичным, он будет диктоваться интересами Турции и турецкого бизнеса, — считает Тимофеев. — Мы уже сейчас видим, что там, где нет каких-то явных рисков для турецкого бизнеса попасть под уголовное или административное преследование в США либо других юрисдикциях, этот бизнес достаточно активно работает с Россией. Там, где эти риски возникают, турецкий бизнес их изучает и дальше уже принимает решение. В любом случае на фоне происходящих событий мы видим серьезный рост торговли России и Турции, и я думаю, что Турция будет оставаться для России значимым партнером.
По словам Евгения Когана, победа оппозиционного лидера практически наверняка приведет к традиционному подходу к денежно-кредитной политике — в частности, ЦБ Турции начнет бороться с инфляцией общепринятыми методами. Но эксперт сомневается, что при этом экономика продолжит рост в том же темпе.
— Вероятно, оппозиция может обратиться за кредитом к Международному валютному фонду, чтобы погасить дефицит платежного баланса, — предположил экономист. — Это временно укрепит лиру и повысит реальную зависимость Турции от Запада, но это же может ударить по турецким экспортерам. Перспективы Турции как одного из крупнейших российских логистических хабов станут туманными. Всё же усиление курса на сближение с Европой не может обойтись без последствий, хотя и явного антироссийского подхода мы пока не видим.
При этом сам Кемаль Кылычдароглу публично высказывался позитивно по поводу экономических отношений с Россией. В апреле он направил послание российскому экспертному сообществу, где написал, что Турция заинтересована в развитии и сохранении здоровых и достойных отношений с Россией. А вот политические заявления оппозиционера звучат совсем по-другому: в мае он опубликовал твит на русском языке, в котором обвинил Россию в заговоре и публикации фейков о выборах в Турции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия категорически не приемлет обвинения во вмешательстве и уважает выбор турецкого народа.
Что будет с туризмом
Турция традиционно является одной из популярных стран для зарубежного отдыха у россиян. Редактор портала Profi.travel Антон Тримайлов рассказывал, что по итогам прошлого года Россия была вторым по величине туристическим рынком для Турции (5,2 миллиона туристов), ненамного отстав от Германии (5,6 миллиона туристов). Институт статистики Турции (TUIK) сообщал, что на туризме страна в 2022 году заработала рекордные 46 миллиардов долларов — это более чем на 53% больше, чем в 2021 году.
По данным погранслужбы ФСБ, которые приводит РБК, в 2022 году было зафиксировано почти 3,7 миллиона поездок россиян в Турцию с туристическими целями. Если считать не только туристические поездки, но также визиты с рабочими, частными и другими целями, Турция была в 2022 году на втором месте после Абхазии среди всех стран по числу выездов россиян — всего ФСБ зафиксировала 4,8 миллиона поездок туда.
О том, что заявления оппозиционных партий в отношении России негативно влияют на турпоток из нашей страны, говорят даже в самой Турции. В середине мая действующие власти обвинили в этом Кемаля Кылычдароглу и других представителей оппозиции.
— В мае российские туристы должны были традиционно приехать к нам на отдых, но поехали в Дубай, Таиланд и Египет. Всё из-за заявлений Кылычдароглу. Кто нам покроет убытки в сфере туризма? — заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам министра, многие россияне не хотят ехать в Турцию перед президентскими выборами, поскольку опасаются, что санкции могут быть наложены на авиасообщение с Россией и они просто не смогут улететь домой.
Впрочем, разговоры о снижении турпотока в Турцию начались еще в феврале, когда возникла проблема с доступностью авиаперевозок. В частности, беспокойство вызвало заявление турецкой хендлинговой компании Havaş, которая обслуживает самолеты в аэропортах. В документе компания просила не летать в республику на санкционных самолетах. Кроме того, вопросы вызвал и рост цен в турецких отелях.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил «Парламентской газете», что снижения российского турпотока в Турцию в ближайшее время не ожидается и любой из исходов выборов повлиять на это не может. По его словам, сейчас достигнут достаточный объём перевозок, спрос на отдых у моря оценивается как спокойный, а некоторые отели даже снижают цены для туристов.
— В начале сезона мы говорили, что цены на проживание выросли на 10–30% по сравнению с прошлым годом, но сейчас видим аналогичное снижение по ряду категорий отелей, за исключением премиум-сегмента, — пояснил Дмитрий Горин.
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