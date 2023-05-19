ВЦИОМ обновил рейтинги Путина и правительства

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал обновленные рейтинги правительства, президента и партий, представленных в Госдуме. По информации ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента за неделю снизился на 0,7 процентного пункта и составил 76,4%. При этом на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,1% респондентов (минус 0,8 процентного пункта за неделю).
Работу правительства России и премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 50,2 и 52,5% соответственно. В обоих случаях показатели снизились более чем на три процентных пункта за неделю.
Что касается политических партий, то участники опроса выразили больше всего поддержки партии «Единая Россия» — 39,3%. КПРФ поддержали 10,4% опрошенных, ЛДПР — 9,3%, партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,9% и партию «Новые люди» — 4,1%.