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ВЦИОМ обновил рейтинги Путина и правительства

По данным опроса, деятельность президента одобряют 76,4% респондентов

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Опрос об отношении россиян к правительству и президенту ВЦИОМ проводил после 9 мая

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Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал обновленные рейтинги правительства, президента и партий, представленных в Госдуме. По информации ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента за неделю снизился на 0,7 процентного пункта и составил 76,4%. При этом на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,1% респондентов (минус 0,8 процентного пункта за неделю).

Работу правительства России и премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 50,2 и 52,5% соответственно. В обоих случаях показатели снизились более чем на три процентных пункта за неделю.

Что касается политических партий, то участники опроса выразили больше всего поддержки партии «Единая Россия» — 39,3%. КПРФ поддержали 10,4% опрошенных, ЛДПР — 9,3%, партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,9% и партию «Новые люди» — 4,1%.

ВЦИОМРейтингиПравительство РФВладимир Путин
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