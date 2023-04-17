В ЕГЭ по истории появятся задания о спецоперации — эта и другие новости СВО за 16 апреля

В ЕГЭ включат задания об СВО

Вопросы о специальной военной операции на Украине войдут в перечень заданий ЕГЭ по истории после того, как соответствующие учебники появятся в российских школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что обновленные учебники истории появятся уже 1 сентября этого года (для учеников 10–11-х классов). Планируется, что массово они будут использоваться в школах с 2024–2025 годов.