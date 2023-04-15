Комика Семена Слепакова признали иноагентом. До этого он выпустил песню о спецоперации

Сегодня 14 апреля Минюст включил в реестр иноагентов комика и музыканта Семена Слепакова.
До этого большой скандал вызвала его песня под названием «Колыбельная» — в ней легко разглядеть несогласие со спецоперацией. Сейчас у «Колыбельной» более 2 миллионов просмотров на YouTuve.
Минюст так обосновал свое решение:
— Получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации, — сказано в сообщении ведомства.
Также в список попали журналисты Игорь Яковенко и Павел Каныгин, продюсер Павел Мунтян, издания «Агентство» и «Полигон», «Фонд Карнеги за международный мир» и объединение «Радужная ассоциация».