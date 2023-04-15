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Спецоперация на Украине

Комика Семена Слепакова признали иноагентом. До этого он выпустил песню о спецоперации

Вместе с ним в список попали еще несколько человек и организаций

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Песня «Колыбельная» поется от лица российской матери

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Сегодня 14 апреля Минюст включил в реестр иноагентов комика и музыканта Семена Слепакова.

До этого большой скандал вызвала его песня под названием «Колыбельная» — в ней легко разглядеть несогласие со спецоперацией. Сейчас у «Колыбельной» более 2 миллионов просмотров на YouTuve.

Минюст так обосновал свое решение:

— Получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации, — сказано в сообщении ведомства.

Также в список попали журналисты Игорь Яковенко и Павел Каныгин, продюсер Павел Мунтян, издания «Агентство» и «Полигон», «Фонд Карнеги за международный мир» и объединение «Радужная ассоциация».

ИноагентМинюстСемен СлепаковМузыкантКомикПесняРеестр иностранных агентов
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