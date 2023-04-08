Данилу Козловского просят проверить на дискредитацию армии: новости СВО за 8 апреля

Внутренняя политика

Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Аркадия Бабченко.

В Госдуму внесли поправки в УК РФ о пожизненном заключении за госизмену. Также депутаты предлагают ужесточить наказание за диверсии, совершение терактов, содействие террористам, организацию террористических сообществ и участие в них. По каждой из статей предлагается увеличить сроки.

Василий Пискарев, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, подчеркнул, что «безусловный приоритет» предложивших поправки — это «обеспечение безопасности России».