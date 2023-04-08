СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 82.40
eur 90.29
Тема дняВидео со стройки четвертого моста
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

Данилу Козловского просят проверить на дискредитацию армии: новости СВО за 8 апреля

Главные события за последние сутки

1 164

Актер не скрывает, что не поддерживает спецоперацию

Поделиться

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 апреля.

Внутренняя политика

Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Аркадия Бабченко.

В Госдуму внесли поправки в УК РФ о пожизненном заключении за госизмену. Также депутаты предлагают ужесточить наказание за диверсии, совершение терактов, содействие террористам, организацию террористических сообществ и участие в них. По каждой из статей предлагается увеличить сроки.

Василий Пискарев, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, подчеркнул, что «безусловный приоритет» предложивших поправки — это «обеспечение безопасности России».

Генпрокурора Игоря Краснова тем временем попросили проверить по статье о дискредитации ВС РФ актера Данилу Козловского. С таким обращением выступил Виталий Бородин, активист, который уже не раз призывал к подобным проверкам. Последний случай — его заявление на Диану Арбенину, после которого в стране начали отменять концерты «Ночных снайперов».

Бородин пишет, что давно следит за деятельностью Козловского, «осуждающего специальную военную операцию» и «даже переехавшего в США, чтобы дистанцироваться от России». Также Бородину не нравятся посты актера и его интервью.

Уже 18 апреля Twitch и «Википедию» будут судить за неудаление запрещенного в России контента. Компаниям грозят по 4 миллиона рублей штрафа.

В феврале «Википедию» уже оштрафовали на 2 миллиона за публикацию данных о местах дислокации трех воинских частей России. В апреле 2022 года «Википедия» получила еще 5 миллионов штрафа за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха. По данным Роскомнадзора, на портале «Википедии» остаются неудаленными запрещенные материалы, в том числе касающиеся хода спецоперации.

Похороны Владлена Татарского

Военкора, погибшего при взрыве в Санкт-Петербурге, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. На прощание пришло множество людей, среди них — лидер ЛДПР Леонид Слукций (который призвал отменить мораторий на смертную казнь) и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК «Вагнер». Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда. Он — солдат, который остается вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду, — сказал Пригожин.

За тем, как шла церемония прощания, <a href="https://msk1.ru/text/world/2023/04/08/72201425/?utm_source=telegram&utm_medium=messenger&utm_campaign=msk1" class="io-leave-page _" target="_blank">в режиме онлайн</a> следили в MSK1.RU.

За тем, как шла церемония прощания, в режиме онлайн следили в MSK1.RU.

Поделиться

Траурные венки Татарскому прислали «коллеги по цеху» — Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, а также друзья погибшего

Траурные венки Татарскому прислали «коллеги по цеху» — Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, а также друзья погибшего

Поделиться

Пригожин тоже принес на похороны подарок — именную кувалду от бойцов ЧВК

Пригожин тоже принес на похороны подарок — именную кувалду от бойцов ЧВК

Поделиться

Внешняя политика

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с рядом заявлений по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что США намерены помогать Украине, а ее контрнаступление, «вероятно, начнется в ближайшие недели». При этом Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня в настоящее время.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

— Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры, — сказал он в интервью Funke. — Для некоторых идея прекращения огня может быть привлекательной, и я это понимаю, но если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром. Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать спустя некоторое время.

По теме

СпецоперацияУкраинаКозловскийЕвгений ПригожинВладлен ТатарскийПохороныПолитика
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter