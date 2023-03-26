«Меня все чаще называют Евгением, а не Иосифом». Продюсер Пригожин рассказал о записи, где оскорбляют СВО и Путина

Фейк или не фейк?

Продюсер рассказал, что знаком с Ахмедовым и много раз говорил с ним по телефону. Однако диалога с записи он «не помнит точно», а с сенатором в последний раз общался в январе. Их разговоры бывают довольно личными, с «изливанием душ».

— Давайте начнем с того, что есть такое понятие, как частная жизнь. Люди в частной беседе могут говорить о чем угодно. Главное, что ты говоришь на деле, и как себя ведешь в жизни и в разных обстоятельствах. Во-вторых, я этого разговора не помню точно. А нейросети сегодня позволяют делать любые чудеса.

