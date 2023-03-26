«Меня все чаще называют Евгением, а не Иосифом». Продюсер Пригожин рассказал о записи, где оскорбляют СВО и Путина

Накануне 25 марта в Сети появилась запись получасового телефонного разговора, где человек с голосом, похожим на голос Иосифа Пригожина, обсуждает актуальные события и крайне негативно отзывается об СВО и будущем России. Голос его собеседника похож на голос бизнесмена и экс-сенатора Фархада Ахмедова.
Пригожин поспешил записать опровержение и объяснил, что видеозапись — подделка. Наши коллеги из «Фонтанки» поговорили с ним об этом инциденте. Публикуем главное из интервью.
Фейк или не фейк?
Продюсер рассказал, что знаком с Ахмедовым и много раз говорил с ним по телефону. Однако диалога с записи он «не помнит точно», а с сенатором в последний раз общался в январе. Их разговоры бывают довольно личными, с «изливанием душ».
— Давайте начнем с того, что есть такое понятие, как частная жизнь. Люди в частной беседе могут говорить о чем угодно. Главное, что ты говоришь на деле, и как себя ведешь в жизни и в разных обстоятельствах. Во-вторых, я этого разговора не помню точно. А нейросети сегодня позволяют делать любые чудеса.
Какой была реакция?
Реакции Ахмедова Пригожин не знает. Сам он находится в таком шоке, что ему сложно подбирать слова; он уверен, что публикация — это провокация.
— Это же делается специально, чтобы внести раскол между вышестоящими людьми, так скажем, и их сторонниками. Сегодня вся машина работает на разрушение. Я не знаю, как это все делается. Безусловно, какие-то моменты есть реальные в разговоре. Голос похож на мой. Но непонятно из чего и как клеили. Надо разбираться, — сказал Пригожин.
Он подчеркнул, что живет и работает в Москве, а его отношение к президенту — «максимально уважительное».
— Да, у нас у всех есть частные беседы, в которых могут высказываться какие-то сомнения. Но эти беседы никоим образом не касаются стратегических планов страны. Я прекрасно понимаю, что происходит на Украине. Что это однозначно спровоцировано США. Я понимаю, что Зеленского используют как инструмент борьбы с Владимиром Владимировичем Путиным и Россией.
Боится ли Пригожин последствий?
Если коротко: «конечно, опасается». Также Пригожин чувствует себя плохо психологически. Однако он вовсе не собирает чемоданы.
— Вот там [в записи] про недвижимость что-то говорится. Конечно, такие разговоры существуют в разных видах. Но вся эта недвижимость приобреталась 18 лет назад. За 18 лет много что изменилось. Да я и никогда не делал секрета из того, что у меня есть недвижимость за границей, — объяснил Пригожин.
А как он на самом деле относится к СВО?
Пригожин назвал «все, что сегодня происходит» «катастрофой».
— Мы все поделились: часть, которая уехала и топит против, и часть, которая осталась здесь. И ты понимаешь, что у всех есть определенное прошлое и есть настоящее. Сейчас многие хлопают в ладоши и надеются, что кто-то сейчас облажается. Вот в этом смысле катастрофа, — уточнил продюсер.
При этом позиция Пригожина — «пророссийская», и никакой другой она быть не может. Президента он уважает как личность и как «фигуру планетарного масштаба», и уверен, что если бы спецоперации можно было избежать — то Путин ее бы избежал.
— Все, что происходит сегодня между Россией и Украиной, это вынужденная мера.
Что будет дальше?
Пригожин планирует сделать экспертизу записи. Ее распространение он считает нарушением всех прав, «в том числе прав человека». В ее публикации он пока никого не подозревает, так как «подобными вещами занимаются специально обученные люди». Продюсер предполагает, что его могли перепутать с другим Пригожиным — основателем ЧВК «Вагнер».
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— Почему выбрали именно меня? Может, фамилия громкая. Меня, к сожалению, все чаще называют Евгением, а не Иосифом. Многое мне пишут касательно ЧВК. Как всем объяснить, что я это я? Это невозможно. Я уже два года испытываю это давление. <...> Сегодня разговаривать по телефону в принципе нельзя и даже неважно, что ты там сказал. Любая безобидная фраза может обернуться против тебя. Все, что сейчас произошло со мной, может произойти с каждым. На моем примере люди должны сделать выводы и не терять бдительности. <...> Я сейчас пребываю в шоке и не понимаю, как с этим дерьмом жить, — подытожил продюсер.
Полную версию интервью вы можете прочитать на сайте «Фонтанки».