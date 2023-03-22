Звание Героя России получил военный из Новосибирской области — в минобороны раскрыли его заслуги

Военный из Новосибирской области Михаил Петелин 22 марта получил звание Героя России. Об этом сообщили в администрации Черепановского района.
— Сегодня наш земляк Петелин Михаил Александрович, заместитель командира штурмового отряда удостоен высшего звания Герой России. Эта государственная награда присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, — говорится в сообщении в официальной группе администрации «ВКонтакте».
Согласно данным министерства обороны РФ, Петелин обнаружил опорный пункт с крупнокалиберным пулеметом вооруженных сил Украины, и в одиночку зачистил объект. Он лично ликвидировал 7 противников, давая своему взводу без помех начать атаку. В бою подразделение Петелина уничтожило более 20 противников, 2 расчета ПТУР «Джавелин» и три огневые точки ВСУ.
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