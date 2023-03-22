За сдачу в плен без решительного сопротивления будут давать 10 лет колонии: новости СВО за 21 марта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя такое решение, заявил, что в Лондоне «потеряли ориентиры» в своих действиях и в том, как эти действия «подрывают политическую стабильность во всем мире».

— Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, — отметил Лавров.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что известия о поставках Британией на Украину снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о том, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца.