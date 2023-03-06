В России ужесточают поправки в закон о дискредитации армии: говорить можно меньше, наказывать будут жестче

В декабре прошлого года суд признал виновным в распространении фейков о российской армии на основе политической ненависти и отправил в колонию на восемь с половиной лет признанного иноагентом оппозиционного политика Илью Яшина, а за несколько месяцев до этого учительница из Пензы получила пять лет условно за распространение на уроке «под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации».



Зачем менять закон

Сейчас законы упоминают именно вооруженные силы. Но в специальной военной операции участвуют не только профессиональные военные из рядов ВС РФ и мобилизованные граждане страны. Речь идет о добровольцах. В середине января Минобороны упоминало, что наступательные действия на одной из территорий осуществлялись разнородной группировкой российских войск и сил по единому замыслу и плану, в том числе ЧВК «Вагнер», руководителем которой является бизнесмен Евгений Пригожин.

