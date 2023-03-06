В России ужесточают поправки в закон о дискредитации армии: говорить можно меньше, наказывать будут жестче

На днях Госдума во втором чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции и распространение ложной информации о них. Документ вносит поправки в статьи Уголовного кодекса, которые появились в
Что закон запрещает сейчас
5 марта 2022 года Владимир Путин подписал закон по борьбе с заведомо ложной информацией о Вооруженных силах РФ — документ в просторечии стали называть законом о фейках. Тогда же в Уголовном кодексе появилась статья о дискредитации ВС РФ, в которую вошли и «публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ» для защиты интересов России, ее граждан, а также «поддержания международного мира и безопасности».
С самого начала юристы предполагали, что неопределенные нормы закона дадут широкий простор для правоприменения. И действительно, за год существования эти статьи УК РФ действительно стали причиной множества громких дел. Например, за дискредитацию ВС РФ были наказаны штрафами лидер ДДТ Юрий Шевчук, высказавший на концерте свои мысли по поводу значения слова «родина», жительница Тюмени, утверждавшая, что испытывает неприязнь к вобле, блогер из Читы, которому якобы приснился Зеленский.
В декабре прошлого года суд признал виновным в распространении фейков о российской армии на основе политической ненависти и отправил в колонию на восемь с половиной лет признанного иноагентом оппозиционного политика Илью Яшина, а за несколько месяцев до этого учительница из Пензы получила пять лет условно за распространение на уроке «под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации».
Зачем менять закон
Сейчас законы упоминают именно вооруженные силы. Но в специальной военной операции участвуют не только профессиональные военные из рядов ВС РФ и мобилизованные граждане страны. Речь идет о добровольцах. В середине января Минобороны упоминало, что наступательные действия на одной из территорий осуществлялись разнородной группировкой российских войск и сил по единому замыслу и плану, в том числе ЧВК «Вагнер», руководителем которой является бизнесмен Евгений Пригожин.
В конце января 2023 года пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала письмо Пригожина спикеру Госдумы Вячеславу Володину об участниках боевых действий, которые ранее были осуждены и отбывали наказание в колониях.
— Тех людей, которые на самых опасных участках фронта ежедневно рискуют своей жизнью и погибают за Родину, представляют людьми «второго сорта», отказывая им в праве на искупление своей вины перед обществом, — говорится в письме.
Пригожин заявлял, что «есть отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев» — а это в свою очередь «помогает врагам государства» и просил внести поправку, которая запретит «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет».
Уже на следующий день председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил председателям комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву в срочном порядке изучить вопрос о том, возможно ли внести в Уголовный кодекс соответствующие изменения.
Изучить получилось довольно быстро — уже 2 марта 2023 года законопроект был принят во втором чтении. В первом чтении законопроект вносил поправки в другую статью УК, о наказании за незаконное проникновение на охраняемые объекты, но депутаты могут дополнять законопроекты между чтениями и они воспользовались этой возможностью.
Что изменится
В статьях УК РФ, касающихся распространения фейков и информации, дискредитирующей ВС РФ, к Вооруженным силам приравняют добровольческие формирования, организации и лиц, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы. Юрист и правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале пишет, что пока трудно сказать, что может считаться дискредитацией добровольческих формирований.
Заодно закон ужесточат: сейчас максимальное наказание за распространение фейков — три года колонии, с поправками будет пять. За дискредитацию армии сейчас максимальное наказание — три года лишения свободы, а в случае если это повлекло смерть, нарушения порядка и некоторые иные последствия, — пять лет, а после принятия поправок максимальные сроки изменятся на пять и семь лет соответственно.
На принятые пока только во втором чтении поправки уже отреагировал Евгений Пригожин, который ранее их практически инициировал.
— Данные поправки позволяют защитить права лиц, которые защищают интересы Российской Федерации, однако эти поправки не должны распространять свое действие на высший командный состав добровольческих отрядов, включая ЧВК «Вагнер», и высший командный состав Министерства обороны Российской Федерации, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. В противном случае любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности, — пишет Пригожин в новом письме председателю Госдумы.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Юрист и правозащитник Павел Чиков пишет, что теоретически может оказаться, что фейки о ЧВК выражаются в публикациях, где сказано, что они плохо снабжаются чем-либо, если это по официальной информации не так. А ведь именно об этом иногда сообщает и сам Пригожин.
— Что будет мерилом истины о добровольческих формированиях, непонятно. Ибо если официальный представитель МО РФ Конашенков остается рупором истины, как это указано во всех уголовных делах о военных фейках, то заявления вагнеровцев о недостаточном снабжении снарядами могут внезапно сами оказаться фейками, — пишет Чиков.
Последнее, третье чтение законопроекта намечено на