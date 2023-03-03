Военный мемориал к 75-летию Победы облупился за три года в Новосибирске: его перекрасят к маю

— При наступлении положительных температур на территории мемориального комплекса будут проведены демонтаж металлических листов, очистка от старого лакокрасочного покрытия. В последующем — антикоррозийная обработка и окрашивание в цеховых условиях, и монтаж листом на стелу. Работы будут завершены до 1 мая 2023 года, — говорится в ответе мэрии на запрос НГС.

