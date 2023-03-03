Военный мемориал к 75-летию Победы облупился за три года в Новосибирске: его перекрасят к маю

Мэрия Новосибирска сообщила, когда в Первомайском районе отреставрируют мемориальный комплекс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
— При наступлении положительных температур на территории мемориального комплекса будут проведены демонтаж металлических листов, очистка от старого лакокрасочного покрытия. В последующем — антикоррозийная обработка и окрашивание в цеховых условиях, и монтаж листом на стелу. Работы будут завершены до 1 мая 2023 года, — говорится в ответе мэрии на запрос НГС.
Напомним, 23 февраля жительница Первомайского района Анастасия Потапова обратила внимание на отклеивающееся покрытие памятника.
— Поставили стелы в память погибших воинов. Качество на два-три года, а раньше делали на века! Как можно делать такие памятные и значимые объекты в таком качестве, — задалась вопрос сибирячка.
Согласно информации мэрии, памятник в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне на территории сквера «Белый сад» в Первомайском районе был установлен в 2020 году. В сквере также есть памятные доски ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и участникам локальных конфликтов.
Ранее стало известно, что мемориал на территории бывшего военного городка Новосибирска решили сохранить. Администрация Октябрьского района посчитала, что объект не соответствует требованиям оформления, но худсовет решил иначе.