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На памятнике в честь 75-летия Победы в Новосибирске начало отваливаться покрытие с именами

Объект находится в сквере в Первомайском районе

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На памятнике написаны имена

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В Новосибирске на памятнике в Первомайском районе, посвященном 75-летию Победы, начало отклеиваться покрытие. Под ним видно ржавчину.

Пост об этом опубликовали в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам автора, снимки сделаны в сквере «Белый сад» в Первомайском районе 22 февраля. По данным сервиса «2ГИС», там находится памятник в честь 75-летия Победы. С одной стороны мемориала есть памятные доски ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, на другой — участникам локальных конфликтов.

— Поставили стелы в память погибших воинов. Качество на два-три года, а раньше делали на века! Как можно делать такие памятные и значимые объекты в таком качестве, — задает вопрос сибирячка.

НГС направил вопросы в мэрию Новосибирска о содержании данного мемориала.

Ранее стало известно, что в Новосибирске появится стела с указанием Дзержинского и Октябрьского районов. Мэрия города уже вынесла проект на обсуждение.

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