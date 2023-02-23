На памятнике в честь 75-летия Победы в Новосибирске начало отваливаться покрытие с именами

В Новосибирске на памятнике в Первомайском районе, посвященном
Пост об этом опубликовали в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам автора, снимки сделаны в сквере «Белый сад» в Первомайском районе 22 февраля. По данным сервиса «2ГИС», там находится памятник в честь
— Поставили стелы в память погибших воинов. Качество на два-три года, а раньше делали на века! Как можно делать такие памятные и значимые объекты в таком качестве, — задает вопрос сибирячка.
НГС направил вопросы в мэрию Новосибирска о содержании данного мемориала.
Ранее стало известно, что в Новосибирске появится стела с указанием Дзержинского и Октябрьского районов. Мэрия города уже вынесла проект на обсуждение.