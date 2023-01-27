В Новосибирске хотят поставить еще одну стелу — где ее предлагают разместить и для чего

В Новосибирске появится стела с указанием Дзержинского и Октябрьского районов. Мэрия города вынесла проект на обсуждение.
Вице-мэр Анна Терешкова объяснила журналисту НГС, что раньше подобной стелы в этом месте не было. Монумент появится на Гусинобродском шоссе.
— Это поручение мэра, чтобы определить входные зоны в город. Стела будет рассмотрена на художественном совете, средства выделены частные, — поделилась Анна Терешкова.
На указателе Октябрьского района, по дизайн-проекту, планируют разместить книгу, вероятно, из-за того, что в районе находится ГПНТБ. В качестве символа Дзержинского района — самолет: на территории района функционирует Чкаловский завод.
Установку стелы вынесли на общественное обсуждение, которое начнется 31 января и продлится до 13 февраля.
В прошлом году в Новосибирске на площади Калинина установили стелу «Город трудовой доблести».
Кроме того, недавно новая стела со снежинками появилась на границе Алтайского края и Новосибирской области.