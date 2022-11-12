Самая дорогая — в Новосибирске. Сравниваем стелы «Город трудовой доблести» в городах России

Стелу «Новосибирск — город трудовой доблести» торжественно открыли в Новосибирске 3 ноября. Изначально власти предлагали установить ее на площади Лунинцев, на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Кошурникова или на площади Калинина. В итоге горожане выбрали третий вариант — за него проголосовали почти 50% опрошенных. Камень на месте будущей стелы заложили 9 мая 2021 года. По решению федеральных властей установку начали в 2022 году, монтаж начался 6 июля.
Кроме Новосибирска, статус «Город трудовой доблести» получили 44 города России, где тоже стали устанавливать стелы. Их стоимость составляет от 34 до 93 миллионов рублей. Таким образом, новосибирский монумент стал самым дорогим — на него потратили 149 миллионов рублей. Наши коллеги из читинской редакции CHITA.RU изучили стелы, которые уже появились в других российских городах. Смотрите, как они выглядят, где установлены и сколько за них заплатили.
Чита: 14 метров за 63,5 миллиона рублей
Установка стелы, посвященной присвоению Чите звания города трудовой доблести, сопровождалась скандалами. Изначально в голосовании администрации читинцы выбрали для ее размещения территорию Мемориала, но городские власти с решением жителей не согласились и аннулировали голосование, заявив, что стела на Мемориале «потеряется». После этого власти запустили новый опрос со списком мест в центре города, а не как раньше, на окраинах, но в нём была ошибка: любой человек мог проголосовать бесконечное количество раз. По итогам этого непрозрачного голосования для установки стелы выбрали одно из немногих нормально благоустроенных мест в городе — перед кинотеатром «Удокан», что сделало центр города мемориальным местом. Также для установки стелы перед кинотеатром спилили множество деревьев.
В Чите долгожданное для городских властей открытие стелы состоялось 7 ноября. При высоте в 14 метров она обошлась городу примерно в 63,5 миллиона рублей. Ее изготовили из красного гранита, покрытого бронзовыми пластинами с изображением героев и тружеников Великой Отечественной войны.
Барнаул: 32 метра за 83,3 миллиона
Высота стелы — 32 метра. Ее установили на площадке Нагорного парка, ближе к окраине. Стела представляет собой металлические формы с деталями, облицованными прокатной сталью с лазерным нанесением фрагментов историко-архивных фотографий и документов. Площадь вокруг стелы еще обещают благоустроить, сделать подсветку, озеленить и замостить брусчаткой. Стоимость строительства, установки, благоустройства и проведения авторского и строительного надзора в общем составит 83,3 миллиона рублей.
Чебоксары: 26 метров за
47 миллионов
Высота монумента «Город трудовой доблести» — 26 метров, стоимость — 47 миллионов рублей. Стела и пилоны выполнены из несущего металлического каркаса и облицованы листами нержавеющей стали и литыми бронзовыми рельефами. Главные фасады — из матового стекла с внутренней подсветкой. Решение о месте размещения памятного объекта на площади у здания главпочтамта в центре города приняли жители, голосуя на портале электронных референдумов «Открытый город».
Челябинск: 14 метров за 60 миллионов
Стелу установили на городской Аллее Славы. Мемориал посвящен роли города в Великой Отечественной войне. Гранитная композиция состоит из 14-метровой стелы в центре и 10 пилонов, собранных в 2 дуги вокруг. Монумент украшают бронзовые вставки с изображениями рабочих танкового завода, врачей и металлургов.
Самара: 26 метров за 37 миллионов
Монумент установлен на Аллее Трудовой Славы. Стела высотой около 26 метров выполнена из стекла и металла. Рядом стоят информационные пилоны, сделанные в технике графического коллажа. В основной части композиции — изображения самолета
Омск: 16 метров за 59 миллионов
Высота монумента — 16 метров. Рядом со стелой установлен пилон длиной 40 метров. Композиция выполнена из красного гранита.
На монументе изображены герб города, текст указа президента о присвоении городу звания, а также художественное панно из бронзового литья. На стеле и пилоне выведены картины, отражающие исторические материалы на темы мобилизации на фронт, эвакуации в Омск, трудового подвига тыла и триумфа Победы. По данным «Госзакупок», работы по инженерно-геологическим изысканиям обошлись в 328 тысяч рублей, а изготовление и установка стелы по контракту стоили 58,7 миллиона рублей.
Коломна: 17 метров за 90 миллионов
В городе Коломне Московской области стелу «Город трудовой доблести» установили в Мемориальном парке. Как отмечали в мэрии, Коломна стала первым городом Подмосковья, получившим почетное звание. Композиция состоит из 17-метровой стелы и шести гранитных плит с ретроспективой трудовых достижений коломенских предприятий в период Великой Отечественной войны. Стоимость стелы — 90 миллионов рублей.
Нижний Тагил: 17 метров за 60 миллионов
Здесь стелу установили на площади перед железнодорожным вокзалом. Высота стелы составляет 17,22 метра. Боковые поверхности стелы выполнены из натурального светло-серого полевого гранита, а фронтальная ее часть — из многослойного стекла с матовой поверхностью. В памятник встроена светодиодная подсветка, которая освещает конструкцию изнутри. Стела городу обошлась в 59,8 миллиона рублей, говорится в документации госзакупки.
Ступино: 26 метров за 93 миллиона
В подмосковном Ступино стелу соорудили в мемориальном комплексе. Высота монумента составила 26 метров, по бокам от самой стелы установлены два пилона высотой 11 метров каждый. Монумент выполнен из архитектурного бетона. Прилегающую территорию на площади 6 тысяч квадратных метров благоустроили тротуарной плиткой и озеленением.
Проектно-сметную документацию для стелы выполнили за 7 миллионов рублей. Для установки памятника и благоустройства территории было объявлено два тендера на общую сумму 86,4 миллиона рублей.
Кострома: 16 метров за 34 миллиона
В Костроме мемориал открыли на площади Широкова, расположенной ближе к окраине города. Высота стелы — более 16 метров. Сам памятный знак и пилоны выполнены из металлокаркаса, внешняя отделка — из стекла с подсветкой и сатинированного алюминия с использованием лазерной резки. Эти материалы защищают изображения, размещенные на пилонах и стеле, от неблагоприятных погодных условий.
На внутренней части пилонов размещены макеты, подготовленные на основе публикаций военных лет областной газетой. На самой стеле и внешней стороне пилонов изображены исторические фотографии, рассказывающие о работе костромичей в годы Великой Отечественной войны.
Иркутск: 31 метр за 90 миллионов
Стелу установили на автомобильном Байкальском кольце, которое расположено на въезде в центр города. Стела представляет собой 31-метровый шпиль и девять бронзовых панно, на которых изображены сюжеты из истории города и фото из музея Иркутска. Ее строительство и благоустройство прилегающей территории обошлись городу почти в 90 миллионов рублей.
Саратов: 27,5 метра за 73 миллиона
В Саратове стелу высотой 27,5 метра установили в сквере «Заводской», в окружении пилонов и бронзовых панно. При этом экс-мэр Михаил Исаев утверждал, что она разработана по индивидуальному проекту, а жителям в декабре 2020 года предлагали поучаствовать в его создании. В 73 миллиона рублей входит стоимость самой стелы и благоустройства вокруг нее.
Пенза: 16 метров за 41 миллион
Стелу установили в Парке Победы, ближе к краю города. Монумент представляет собой композицию из 16-метрового обелиска, на котором выгравирован снимок, сделанный в мае 1945 года на ступенях Рейхстага рядом с надписью «А мы из Пензы», и восьми пилонов, символизирующих предприятия, внесшие значительный вклад в общую победу.
Новосибирск: 31 метр за 149 миллионов (рекорд!)
Сравнивать эту стелу с читинской, понятно, совершенно некорректно, но мы просто хотим показать вам самую масштабную стелу в России. Ее высота достигает 31,5 метра. Также Новосибирск бьет рекорд среди других городов федеральных округов и по количеству потраченных денег: на стелу выделили 149 миллионов рублей, общая стоимость проекта с благоустройством — 200 миллионов рублей. Монумент установили на площади Калинина, ближе к центру города. Ранее на этом месте стояла цилиндрическая рекламная конструкция.