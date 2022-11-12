Самая дорогая — в Новосибирске. Сравниваем стелы «Город трудовой доблести» в городах России

Установка стелы, посвященной присвоению Чите звания города трудовой доблести, сопровождалась скандалами. Изначально в голосовании администрации читинцы выбрали для ее размещения территорию Мемориала, но городские власти с решением жителей не согласились и аннулировали голосование, заявив, что стела на Мемориале «потеряется». После этого власти запустили новый опрос со списком мест в центре города, а не как раньше, на окраинах, но в нём была ошибка: любой человек мог проголосовать бесконечное количество раз. По итогам этого непрозрачного голосования для установки стелы выбрали одно из немногих нормально благоустроенных мест в городе — перед кинотеатром «Удокан», что сделало центр города мемориальным местом. Также для установки стелы перед кинотеатром спилили множество деревьев.

