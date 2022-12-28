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Новую стелу установили на границе Новосибирской области и Алтайского края

По словам очевидцев, монумент появился недалеко от гостиницы «Грань Алтая»

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Стела появилась на трассе Р-256

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На границе Алтайского края и Новосибирской области установили новую стелу. Фото с новой достопримечательностью пользователи опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, стела появилась на трассе Р-256 недалеко от гостиницы «Грань Алтая».

— Стела появилась на днях, монтировали ее около недели. Видела, что рядом с ней останавливаются машины с туристами, чтобы сфотографироваться, — рассказала НГС сотрудница гостиницы.

Напомним, 28 декабря в бывшем военном городке Новосибирска открыли восстановленный мемориал, посвященный памяти воинов 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Красноармейской дивизии.

Новосибирская областьСтелаАлтайский край
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