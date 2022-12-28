Новую стелу установили на границе Новосибирской области и Алтайского края

По словам очевидцев, стела появилась на трассе Р-256 недалеко от гостиницы «Грань Алтая».



— Стела появилась на днях, монтировали ее около недели. Видела, что рядом с ней останавливаются машины с туристами, чтобы сфотографироваться, — рассказала НГС сотрудница гостиницы.

