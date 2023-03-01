Мемориал на территории бывшего военного городка Новосибирска решили сохранить

Художественный совет Новосибирска проголосовал за сохранение мемориала памяти воинам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии. Об этом сообщает пресс-центр мэрии. Теперь власти планируют взять памятник на баланс через суд.
Мемориал расположен на ул. Василия Старощука на территории бывшего военного городка.
С 9 по 23 февраля жители города могли принять участие в обсуждении размещения мемориала. Но за две недели никаких предложений и замечаний не поступило, следует из информации мэрии Новосибирска.
— Поводом для проведения общественного обсуждения стал акт администрации Октябрьского района о выявлении элементов монументально-декоративного оформления, размещение которых не соответствует требованиям положения о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории Новосибирска, — объяснили в мэрии.
Теперь памятник включат в муниципальный перечень элементов монументально-декоративного оформления. В планах городской администрации — через суд поставить мемориал на баланс и содержать его.
— Этот объект, может быть, не имеет высокой архитектурно-художественной ценности, но имеет высокую человеческую и духовную ценности. Его создавали сами солдаты и офицеры, вернувшиеся с территорий боевых действий. Когда военные части ушли из городка, мы ничего не могли сделать, чтобы отреставрировать его, так как земля федеральная. Сейчас мы делаем первый шаг, чтобы начать процедуру принятия мемориала на баланс, — пояснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
В конце декабря 2022 года был закончен ремонт памятника. Работы были выполнены практически за месяц после жесткого приказа главы СК России Александра Бастрыкина руководству местного СК. В военном следственном управлении СКР по Центральному военному округу подтвердили корреспонденту НГС Илье Калинину, что это их управление восстанавливало стелу, но детали уточнить не смогли. Официально памятник открыли в январе.