«Меня скрутили двое, другой забрал Варю». Мать попала на учет за сине-желтую аватарку 10-летней дочери и пропуски «Разговоров о важном»

5 октября в 11 часов утра 10-летнюю ученицу 5-го класса «Школы в Некрасовке» забрали с урока русского языка и повели на серьезный разговор. В кабинете ее ждали инспектор по делам несовершеннолетних, соцработник, психолог и мужчина, который не стал представляться.



— Ее забрала классный руководитель. Инспектор по фамилии Мжельская начала задавать ей вопросы про жизнь, про семью, — рассказывает Елена Жоликер, мама школьницы. — Затем решили мне позвонить, но я обычно не беру с незнакомых номеров, а у дочки тогда не было с собой телефона в школе. И тогда они придумали позвать мою младшую дочь (обе дочери героини учатся в одной школе: Соня — в третьем классе, а Варя — в пятом. — Прим. ред.). Забрали у нее телефон и звонили с него. Тогда я взяла трубку.

