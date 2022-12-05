Президент России Владимир Путин одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ — подписанный документ опубликовали на портале правовой информации. Ранее закон приняли в Госдуме и Совфеде.
— Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена. Также введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 миллионов рублей, — писал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ приняли в первом чтении 26 октября, спустя шесть дней после внесения в Госдуму. Тогда мы рассказывали о том, как проходили парламентские чтения, в подробном репортаже — за два с половиной часа участники успели повозмущаться выступлениями западных политиков и мультиками про Свинку Пеппу, предложить не пускать на сцену гомосексуалов и создать надзорные органы по нравственности в искусстве.
Согласно документу, под пропагандой подразумевается распространение информации или публичные действия, «направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок», их привлекательности, «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений». Во втором чтении депутаты одобрили поправки о запрете продажи товаров, содержащих ЛГБТ-пропаганду. В частности, запрещается следующее:
- выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения и смену пола;
- реклама и публикации с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола — под запрет ЛГБТ-пропаганды попадут также книги, кино и аудиовизуальные сервисы;
- продажа товаров, в том числе зарубежных, с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола.
Также формируются три административные статьи:
- ответственность за пропаганду педофилии (штраф для граждан — до 800 тысяч рублей, для организаций — до 10 миллионов рублей, а для иностранцев — еще и депортация);
- ответственность за распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений (штраф для граждан — до 200 тысяч рублей, для организаций — до 4 миллионов рублей, а для иностранцев — еще и депортация);
- запрет на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, а не только среди несовершеннолетних (и штрафы повышаются со 100 тысяч до 400 тысяч рублей для граждан и с 1 миллиона до 5 миллионов рублей — для организаций).
Роскомнадзор получит право мониторить интернет, чтобы найти информацию и программы, доступ к которым нужно ограничить в рамках запрета на пропаганду ЛГБТ и педофилии. После внесения в реестр владельцы страниц должны будут удалить информацию, иначе ресурс будет заблокирован. Согласно внесенным изменениям, предполагается обязать владельцев соцсетей выявлять информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола (сейчас это правило действует в отношении детской порнографии, информации о способах производства наркотиков и совершения самоубийства, призывов к массовым беспорядкам и др.).
Кроме того, одной из поправок запрещается пропаганда педофилии и смены пола в СМИ (в тексте законопроекта, одобренного в первом чтении, упоминалась только пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений).