Путин одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Роскомнадзор получит право мониторить интернет, чтобы найти информацию и программы, доступ к которым нужно ограничить в рамках запрета на пропаганду ЛГБТ и педофилии. После внесения в реестр владельцы страниц должны будут удалить информацию, иначе ресурс будет заблокирован. Согласно внесенным изменениям, предполагается обязать владельцев соцсетей выявлять информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола (сейчас это правило действует в отношении детской порнографии, информации о способах производства наркотиков и совершения самоубийства, призывов к массовым беспорядкам и др.).

