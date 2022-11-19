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Певец Noize MC, журналистка Ирина Шихман и еще семь человек пополнили списки иноагентов

Данные обновились вечером 18 ноября

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Незадолго до этого Noize MC дал откроенное интервью о СВО

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Минюст признал иноагентом артиста Noize MC. Также в реестр попали журналисты Ирина Шихман и Дмитрий Колезев, политик Михаил Светов, физик Андрей Заякин, блогеры Руслан Карпук, Вячеслав Мальцев и нижегородская правозащитница Олимпиада Усанова.

Ранее стало известно, что главного редактора Republic (внесено в список СМИ-иноагентов) и учредителя It's My City Дмитрия Колезева объявили в розыск. Согласно карточке розыска, против него возбуждено уголовное дело.

— Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям (причем, как мне сказали, некоторые эксперты отказывались искать состав — спасибо им). Скорее всего, или фейки о Вооруженных силах РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно, — рассказала сам Колезев.

После публикации Минюста Дмитрий Колезев поделился фотографией с журналисткой Ириной Шихман

После публикации Минюста Дмитрий Колезев поделился фотографией с журналисткой Ириной Шихман

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— Как вы понимаете, когда ты уже в федеральном розыске, то иноагентство как-то не особо трогает, — написал Колезев в своем telegram-канале.

До этого Роскомнадзор заблокировал сайт Kolezev.ru, принадлежащий уральскому журналисту.

В конце октября Иван Алексеев, известный как Noize MC, дал откровенное интервью, в котором раскритиковал СВО. По словам артиста, его концерты стали отменять еще весной 2021 года после слов о том, что он не хочет жить в стране, где «за инакомыслие могут убить, а если вдруг это не получится — посадить его в тюрьму».

В декабре 2021 года Бастрыкин поручил проверить творчество Noize MC на экстремизм и реабилитацию нацизма.

Noize MCДмитрий КолезевИрина ШихманМинюстМихаил СветовИноагентСМИ-иноагентыАндрей Заякин
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