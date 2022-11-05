Иран поставлял России дроны, а «Разговоры о важном» обязательны для посещения: новости СВО за 5 ноября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 ноября.
Обязательные «Разговоры»
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что «Разговоры о важном» обязательны для посещения.
— Дискуссии никакой нет, это часть школьной программы, — сказал Новиков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Разговоры о важном» — это еженедельный урок, который ввели в школах с начала этого учебного года. Среди тем занятий были заявлены любовь к Родине, семейные ценности, патриотизм, а также освещение спецоперации.
Оружие
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу ядерного оружия.
— Риски того, что Россия применит на Украине ядерное оружие, минимальны. Однако если это всё же произойдет, последствия будут огромными, поэтому мы рассматриваем такую перспективу со всей серьезностью, — сказал Столтенберг в интервью телеканалу NTV.
Иран, который давно обвиняли в том, что он поставляет в Россию беспилотники, впервые признал такой факт. Однако Тегеран подчеркивает, что последняя поставка случилась до начала спецоперации, и отрицает обвинения в поставках баллистических ракет.
— Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до конфликта на Украине, — сказал иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.
В Минобороны США заявили, что выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. В него войдут 45 чешских танков
Минобороны Нидерландов также объявило о пакете объемом в 120 миллионов евро, он включает в себя танки и другое вооружение.
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Внешняя политика
Выступить посредником между Россией и Украиной вызвались Бахрейн и Таиланд. На Украину тем временем приехал Джейк Салливан, помощник президента США по нацбезопасности. Он подтвердил, что США продолжат оказывать стране экономическую и гуманитарную помощь.
Президент Турции Эрдоган сказал, что выступает за скорейшее возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Со своей стороны он пообещал, что Турция сосредоточит усилия на продлении зерновой сделки.