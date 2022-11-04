Мобилизовали больше 300 тысяч, а призывать начнут даже судимых: новости СВО за 4 ноября

Новые законы

Владимир Путин подписал ряд новых законов. Теперь:

граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления, могут быть мобилизованы;

добровольцы приравнены к военнослужащим ВС РФ;

во время мобилизации допускается прохождение альтернативной службы;

период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию;

призыв работодателя по мобилизации будет основанием для прекращения трудового договора.

