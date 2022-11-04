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Спецоперация на Украине

Мобилизовали больше 300 тысяч, а призывать начнут даже судимых: новости СВО за 4 ноября

Что произошло за последние сутки

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Цифра мобилизованных оказалась выше заявленных 300 тысяч человек

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октябряо введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 ноября.

Новые законы

Владимир Путин подписал ряд новых законов. Теперь:

  • период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию;
  • призыв работодателя по мобилизации будет основанием для прекращения трудового договора.

Также президент сообщил, что в стране мобилизовано 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи. Такую цифру он объяснил тем, что «добровольцы идут». До этого он подписал указ о выдаче 195 тысяч мобилизованным и контрактникам.

Путин не обошел вниманием спецоперацию и в поздравлении с Днем народного единства. Главные тезисы:

  • Россия относится к украинскому народу с теплотой, несмотря на сегодняшний конфликт;
  • Запад продолжает пытаться развалить Россию, но она никогда не позволит этого сделать;
  • восстановление жилья в Донбассе должно идти в первую очередь, жителям нужно помочь пережить зиму.

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Экономика

Страны G7 совместно с Австралией решили установить фиксированный потолок цен на нефть из России.

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны. Также турецкий президент считает, что зерновую сделку необходимо продлить.

Внешняя политика

Главы МИД стран G7 выпустили совместное заявление. Они сообщили следующее:

  • для оказания поддержки в восстановлении Украины будет создан специальный координационный механизм;
  • информация России о готовности Украины применить «грязную бомбу» отвергнута;
  • призыв ООН к продлению зерновой сделки поддерживается;
  • введение потолка цен на российскую нефть завершится в ближайшие недели;
  • введение экономических санкций против России и других стран, оказывающих военную поддержку спецоперации, продолжится.

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