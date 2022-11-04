Мобилизовали больше 300 тысяч, а призывать начнут даже судимых: новости СВО за
4 ноября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Спустя почти семь месяцев,
Новые законы
Владимир Путин подписал ряд новых законов. Теперь:
- граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления, могут быть мобилизованы;
- добровольцы приравнены к военнослужащим ВС РФ;
- во время мобилизации допускается прохождение альтернативной службы;
- период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию;
- призыв работодателя по мобилизации будет основанием для прекращения трудового договора.
Также президент сообщил, что в стране мобилизовано 318 тысяч человек, из них
Путин не обошел вниманием спецоперацию и в поздравлении с Днем народного единства. Главные тезисы:
- Россия относится к украинскому народу с теплотой, несмотря на сегодняшний конфликт;
- Запад продолжает пытаться развалить Россию, но она никогда не позволит этого сделать;
- восстановление жилья в Донбассе должно идти в первую очередь, жителям нужно помочь пережить зиму.
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Экономика
Страны G7 совместно с Австралией решили установить фиксированный потолок цен на нефть из России.
Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны. Также турецкий президент считает, что зерновую сделку необходимо продлить.
Внешняя политика
Главы МИД стран G7 выпустили совместное заявление. Они сообщили следующее:
- для оказания поддержки в восстановлении Украины будет создан специальный координационный механизм;
- информация России о готовности Украины применить «грязную бомбу» отвергнута;
- призыв ООН к продлению зерновой сделки поддерживается;
- введение потолка цен на российскую нефть завершится в ближайшие недели;
- введение экономических санкций против России и других стран, оказывающих военную поддержку спецоперации, продолжится.