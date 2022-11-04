Путин подписал закон, разрешающий призывать по мобилизации осужденных за тяжкие преступления

Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Документ уже принят в трех чтениях и одобрен Советом Федерации. В силу закон вступает с сегодняшнего дня, 4 ноября.

В прежней редакции этот пункт запрещал мобилизацию всех граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Теперь мобилизации не подлежат осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также осужденные по статьям УК РФ, связанным с терроризмом (205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 361). Кроме того, не мобилизуют граждан с непогашенной судимостью за: