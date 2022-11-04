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Спецоперация на Украине

Путин подписал закон, разрешающий призывать по мобилизации осужденных за тяжкие преступления

Документ вступает в силу с 4 ноября

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Прежде закон запрещал мобилизацию граждан, осужденных за тяжкие преступления

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Документ уже принят в трех чтениях и одобрен Советом Федерации. В силу закон вступает с сегодняшнего дня, 4 ноября.

В прежней редакции этот пункт запрещал мобилизацию всех граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Теперь мобилизации не подлежат осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также осужденные по статьям УК РФ, связанным с терроризмом (205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 361). Кроме того, не мобилизуют граждан с непогашенной судимостью за:

  • участие в военных конфликтах против России (208 УК РФ);
  • угон самолета или поезда (211 УК РФ);
  • незаконное использование радиоактивных материалов (220 УК РФ);
  • их хранение и вымогательство (221 УК РФ);
  • госизмену (275 УК РФ);
  • сотрудничество с иностранными государствами против России (275.1 УК РФ);
  • шпионаж (276 УК РФ);
  • нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой (361 УК РФ);
  • посягательство на жизнь государственных деятелей (277 УК РФ);
  • насильственный захват и удержание власти (278 УК РФ);
  • вооруженный мятеж (279 УК РФ);
  • призывы к экстремизму (280 УК РФ);
  • организацию экстремистского сообщества (282.1 УК РФ);
  • организацию деятельности экстремистской организации (282.2 УК РФ);
  • финансирование экстремистской организации (282.3 УК РФ).

Ограничений для мобилизации граждан, осужденных по иным статьям, вне зависимости от степени тяжести, нет.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации также подготовил законопроект, связанный с мобилизацией осужденных, — он предполагал корректировки в ту же статью. Как сообщила одна из авторов этого законопроекта сенатор Ольга Ковитиди, сейчас разработанный Совфедом документ еще находится на согласовании и в этой части будет скорректирован в соответствии с уже принятыми решениями.

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Однако в законопроекте, разработанном сенаторами, есть и иные положения. Он предполагает перенос срока отбытия наказания на время прохождения службы по мобилизации. После завершения службы осужденный отправится отбывать положенное наказание. Но не обязательно: по представлению командования суд может отменить наказание, если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление. Подробнее об условиях получения такой отсрочки для осужденных мы рассказывали в этом материале.

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