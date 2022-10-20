Военное положение и три особых режима: чем будут отличаться правила для жителей разных регионов

Военное положение

Согласно указу президента, военное положение введено только в четырех регионах, где недавно были проведены референдумы по вопросу присоединения к России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Как объяснил Владимир Путин во время выступления на заседании Совета безопасности, это решение принято было потому, что военное положение там действовало и прежде, до присоединения, а теперь нужно оформить его в рамках российского законодательства.



Режим военного положения регламентируется соответствующим федеральным конституционным законом. Согласно статье 7 этого закона, в случае введения военного положения на конкретных территориях там могут:

