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Военное положение и три особых режима: чем будут отличаться правила для жителей разных регионов

Изучаем законы и указ президента

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В случае военного положения власти могут усиливать охрану общественного порядка

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19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Вместе с этим президентом был подписан еще один документ, уточняющий, что в других регионах также будут введены особые правовые режимы. В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе президентским указом введен режим среднего уровня реагирования, в регионах Центрального и Южного федерального округов вводится режим повышенной готовности, во всех остальных — уровень базовой готовности. Мы изучили документы и поговорили с юристом, чтобы разобраться, чем все эти режимы отличаются от военного положения и друг от друга.

Владимир Путин подписал указ о военном положении 19 октября

Владимир Путин подписал указ о военном положении 19 октября

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Военное положение


Согласно указу президента, военное положение введено только в четырех регионах, где недавно были проведены референдумы по вопросу присоединения к России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Как объяснил Владимир Путин во время выступления на заседании Совета безопасности, это решение принято было потому, что военное положение там действовало и прежде, до присоединения, а теперь нужно оформить его в рамках российского законодательства.

Режим военного положения регламентируется соответствующим федеральным конституционным законом. Согласно статье 7 этого закона, в случае введения военного положения на конкретных территориях там могут:

  • усилить охрану общественного порядка, важных или опасных объектов;
  • ввести особый режим работы;
  • эвакуировать предприятия и население;
  • ввести особый режим въезда и выезда, ограничить свободу передвижения;
  • остановить деятельность партий и иных объединений, которые подрывают оборону и безопасность РФ;
  • привлечь к работам для нужд обороны, ликвидации последствий нападения, восстановлению поврежденных объектов, участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями;
  • изъять имущество (но потом выплатить его стоимость);
  • запретить выбор места жительства;
  • запретить проведение массовых мероприятий;
  • запретить забастовки;
  • ограничить движение транспорта и досматривать его;
  • ввести комендантский час, проверку документов, личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств;
  • запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ;
  • установить особый режим оборота лекарств, содержащих наркотические и иные сильнодействующие вещества, спиртных напитков;
  • ввести контроль за работой объектов транспорта, коммуникаций и связи, типографий, вычислительных центров, автоматизированных систем и СМИ, использовать их для нужд обороны;
  • ввести военную цензуру, в том числе за личными письмами, сообщениями и телефонными разговорами;
  • изолировать граждан стран-противников (если напали на Россию);
  • запретить выезд за пределы страны;
  • ввести дополнительные меры для усиления режима секретности;
  • прекратить деятельность иностранных и международных организаций, если она направлена на подрыв обороны и безопасности.

Решения о тех или иных мерах по закону должен принимать президент, на местные власти возложена задача их осуществлять. Также своим указом президент наделил их полномочиями по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС, а также реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

— Правоприменительной практики по этим законам нет, поскольку прежде в Российской Федерации военное положение не вводилось ни разу. Я думаю, что тут, как и в случае с мобилизацией, ситуация прояснится в течение пары недель, — говорит юрист Евгений Крылов.

Средний уровень реагирования


Режим среднего уровня реагирования введен в регионах, которые находятся в непосредственной близости от зоны проведения специальной военной операции — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе. В российских законах нет определения «среднего уровня реагирования» — что этот режим означает до конца неясно, президент в своем указе прямой расшифровки тоже не дает. Однако перечисляет, какие могут быть введены меры на этих территориях:

  • усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, военных, государственных и других объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
  • введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
  • временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением им жилых помещений (вероятно, речь о территориях, которые попадают под обстрелы — сейчас, например, под обстрелами находится Белгород);
  • введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
  • ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
  • введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Уровень повышенной готовности


Уровень повышенной готовности вводится в остальных регионах Центрального и Южного федерального округов. Это Владимирская, Ивановская, Костромская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская, Астраханская, Волгоградская области, Москва, республики Адыгея и Калмыкия. В российском законодательстве есть термин «режим повышенной готовности» — он присутствует в законе о «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Однако в указе представлена формулировка «режим (уровень повышенной готовности)», что не вполне равноценно.

Согласно указу президента, уровень повышенной готовности предполагает, что на этих территориях могут усилить охрану общественного порядка и ряда объектов, ввести особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и контролировать работу этих объектов, ограничивать движение и досматривать автомобили. А вот, к примеру, переселять жителей уже не могут.

Уровень базовой готовности


Этот режим будет действовать на всей остальной территории Российской Федерации, не затронутой другими специальными режимами. Он также прежде не упоминался в российских законах, но по указу президента подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой.

Помимо этого, на территории всей страны высшие должностные лица и органы исполнительной власти получили «полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения». Что кроется за этой формулировкой тоже не вполне понятно.

— Размытая формулировка, под которую подходит вообще всё. Есть у армии потребность в технике — могут изъять. Есть у армии потребность перекрыть трассу — установят посты, — считает юрист Евгений Крылов.

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В целом из указа следует, что большинство решений по обеспечению безопасности будут приниматься на региональном уровне — по ситуации. Аналогичную практику мы помним со времен активных ковидных ограничений — когда в одном регионе могли усиливать меры профилактики, в другом их, наоборот, ослабляли. Тогда Роспотребнадзор выпустил для регионов рекомендации по конкретным мерам профилактики в зависимости от уровня заболеваемости, чем будут руководствоваться главы регионов сейчас — пока неясно.

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