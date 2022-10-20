Военное положение и три особых режима: чем будут отличаться правила для жителей разных регионов
Изучаем законы и указ президента
19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Вместе с этим президентом был подписан еще один документ, уточняющий, что в других регионах также будут введены особые правовые режимы. В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе президентским указом введен режим среднего уровня реагирования, в регионах Центрального и Южного федерального округов вводится режим повышенной готовности, во всех остальных — уровень базовой готовности. Мы изучили документы и поговорили с юристом, чтобы разобраться, чем все эти режимы отличаются от военного положения и друг от друга.
Военное положение
Согласно указу президента, военное положение введено только в четырех регионах, где недавно были проведены референдумы по вопросу присоединения к России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Как объяснил Владимир Путин во время выступления на заседании Совета безопасности, это решение принято было потому, что военное положение там действовало и прежде, до присоединения, а теперь нужно оформить его в рамках российского законодательства.
Режим военного положения регламентируется соответствующим федеральным конституционным законом. Согласно статье 7 этого закона, в случае введения военного положения на конкретных территориях там могут:
- усилить охрану общественного порядка, важных или опасных объектов;
- ввести особый режим работы;
- эвакуировать предприятия и население;
- ввести особый режим въезда и выезда, ограничить свободу передвижения;
- остановить деятельность партий и иных объединений, которые подрывают оборону и безопасность РФ;
- привлечь к работам для нужд обороны, ликвидации последствий нападения, восстановлению поврежденных объектов, участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями;
- изъять имущество (но потом выплатить его стоимость);
- запретить выбор места жительства;
- запретить проведение массовых мероприятий;
- запретить забастовки;
- ограничить движение транспорта и досматривать его;
- ввести комендантский час, проверку документов, личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств;
- запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ;
- установить особый режим оборота лекарств, содержащих наркотические и иные сильнодействующие вещества, спиртных напитков;
- ввести контроль за работой объектов транспорта, коммуникаций и связи, типографий, вычислительных центров, автоматизированных систем и СМИ, использовать их для нужд обороны;
- ввести военную цензуру, в том числе за личными письмами, сообщениями и телефонными разговорами;
- изолировать граждан стран-противников (если напали на Россию);
- запретить выезд за пределы страны;
- ввести дополнительные меры для усиления режима секретности;
- прекратить деятельность иностранных и международных организаций, если она направлена на подрыв обороны и безопасности.
Решения о тех или иных мерах по закону должен принимать президент, на местные власти возложена задача их осуществлять. Также своим указом президент наделил их полномочиями по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС, а также реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.
— Правоприменительной практики по этим законам нет, поскольку прежде в Российской Федерации военное положение не вводилось ни разу. Я думаю, что тут, как и в случае с мобилизацией, ситуация прояснится в течение пары недель, — говорит юрист Евгений Крылов.
Средний уровень реагирования
Режим среднего уровня реагирования введен в регионах, которые находятся в непосредственной близости от зоны проведения специальной военной операции — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе. В российских законах нет определения «среднего уровня реагирования» — что этот режим означает до конца неясно, президент в своем указе прямой расшифровки тоже не дает. Однако перечисляет, какие могут быть введены меры на этих территориях:
- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, военных, государственных и других объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
- временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением им жилых помещений (вероятно, речь о территориях, которые попадают под обстрелы — сейчас, например, под обстрелами находится Белгород);
- введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
- введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
Уровень повышенной готовности
Уровень повышенной готовности вводится в остальных регионах Центрального и Южного федерального округов. Это Владимирская, Ивановская, Костромская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская, Астраханская, Волгоградская области, Москва, республики Адыгея и Калмыкия. В российском законодательстве есть термин «режим повышенной готовности» — он присутствует в законе о «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Однако в указе представлена формулировка «режим (уровень повышенной готовности)», что не вполне равноценно.
Согласно указу президента, уровень повышенной готовности предполагает, что на этих территориях могут усилить охрану общественного порядка и ряда объектов, ввести особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и контролировать работу этих объектов, ограничивать движение и досматривать автомобили. А вот, к примеру, переселять жителей уже не могут.
Уровень базовой готовности
Этот режим будет действовать на всей остальной территории Российской Федерации, не затронутой другими специальными режимами. Он также прежде не упоминался в российских законах, но по указу президента подразумевает усиление охраны критически важных объектов, а также контроль за их работой.
Помимо этого, на территории всей страны высшие должностные лица и органы исполнительной власти получили «полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения». Что кроется за этой формулировкой тоже не вполне понятно.
— Размытая формулировка, под которую подходит вообще всё. Есть у армии потребность в технике — могут изъять. Есть у армии потребность перекрыть трассу — установят посты, — считает юрист Евгений Крылов.
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В целом из указа следует, что большинство решений по обеспечению безопасности будут приниматься на региональном уровне — по ситуации. Аналогичную практику мы помним со времен активных ковидных ограничений — когда в одном регионе могли усиливать меры профилактики, в другом их, наоборот, ослабляли. Тогда Роспотребнадзор выпустил для регионов рекомендации по конкретным мерам профилактики в зависимости от уровня заболеваемости, чем будут руководствоваться главы регионов сейчас — пока неясно.