Путин объявил военное положение. Публикуем указ президента

Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Согласно конституционному закону «О военном положении», это особый правовой режим, который вводится в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы такой агрессии. Документ еще может быть отозван, если его не утвердит Совет Федерации, но сейчас он считается вступившим в силу. Мы публикуем указ президента целиком.