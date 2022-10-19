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Спецоперация на Украине

Путин объявил военное положение. Публикуем указ президента

Документ уже вступил в силу

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Военное положение на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей действует с 19 октября

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Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Согласно конституционному закону «О военном положении», это особый правовой режим, который вводится в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы такой агрессии. Документ еще может быть отозван, если его не утвердит Совет Федерации, но сейчас он считается вступившим в силу. Мы публикуем указ президента целиком.

Указ «О введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей»


Учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, в соответствии с частью 2 статьи 87 Конституции Российской Федерации и статьями 3 и 4 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» постановляю:

1. Ввести 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение.

2. Правительству Российской Федерации в соответствии с предложениями Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации в 3-дневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

3. При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «0 военном положении».

4. Настоящий Указ незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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