Экс-депутату без пальца из Новосибирска вручили повестку на мобилизацию сразу после ареста

— Астафьев явился на сессию в качестве журналиста. Он ведет YouTube-канал, где освещает события в районе. Он заранее уведомил о своем присутствии, предоставил необходимые документы для проведения видеозаписи. Когда он вошел в зал, следом зашли полицейские и просили Астафьева представиться. Тот немного растерялся, наверное, и отказался. Как оказалось, сотрудники пришли вручить ему повестку о частичной мобилизации. Потом его скрутили и вывели, — рассказал НГС руководитель юридического отдела обкома КПРФ Камиль Джафаров.