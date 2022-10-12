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Экс-депутату без пальца из Новосибирска вручили повестку на мобилизацию сразу после ареста

Депутат Госдумы Ренат Сулейманов обжалует в прокуратуре действия военкомата в отношении бывшего коллеги

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Астафьев несколько лет был депутатом от КПРФ в Колыванском районе, но недавно его лишили полномочий

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После пяти суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции экс-депутату Колыванского района Новосибирской области Алексею Астафьеву вручили повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. Мужчине больше 50 лет, и у него нет пальца на руке, рассказал НГС помощник депутата Госдумы Рената Сулейманова Камиль Джафаров.

Арест коммуниста произошел в минувшую пятницу, 7 октября, на сессии депутатов Колыванского района. В зал вошли сотрудники полиции для вручения повестки экс-депутату от КПРФ Алексею Астафьеву, который присутствовал на собрании. После краткого диалога его увели в сопровождении конвоя и заключили в изолятор.

— Астафьев явился на сессию в качестве журналиста. Он ведет YouTube-канал, где освещает события в районе. Он заранее уведомил о своем присутствии, предоставил необходимые документы для проведения видеозаписи. Когда он вошел в зал, следом зашли полицейские и просили Астафьева представиться. Тот немного растерялся, наверное, и отказался. Как оказалось, сотрудники пришли вручить ему повестку о частичной мобилизации. Потом его скрутили и вывели, — рассказал НГС руководитель юридического отдела обкома КПРФ Камиль Джафаров.

По словам Джафарова, Алексей Астафьев не оказывал сопротивления сотрудникам полиции. Но именно за неповиновение их законным требованиям суд в административном порядке арестовал его на пять суток. Коммунист вышел из изолятора 12 октября, но пока не отвечает на звонки НГС.

— Вызывает вопросы законность повестки, врученной после ареста. Астафьеву уже за 50, у него нет указательного пальца на правой руке. Мы считаем это политическим заказом — депутат оппозиционный, доставляет немало хлопот местным властям. Сначала его лишили полномочий, а теперь пытаются избавиться, отправив на СВО. Депутат Госдумы Ренат Сулейманов готовит жалобу в прокуратуру на действия военкомата. Также мы подали жалобу на решение суда о его аресте, — добавил Джафаров.

Ранее Астафьев, еще будучи депутатом, рассказал и показал НГС, как в нескольких водоемах Колыванского района сбросы вредных веществ в воду истребили рыбу, из них ушли бобры и ондатры.

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