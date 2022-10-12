Экс-депутату без пальца из Новосибирска вручили повестку на мобилизацию сразу после ареста
Депутат Госдумы Ренат Сулейманов обжалует в прокуратуре действия военкомата в отношении бывшего коллеги
После пяти суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции экс-депутату Колыванского района Новосибирской области Алексею Астафьеву вручили повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. Мужчине больше
Арест коммуниста произошел в минувшую пятницу,
— Астафьев явился на сессию в качестве журналиста. Он ведет YouTube-канал, где освещает события в районе. Он заранее уведомил о своем присутствии, предоставил необходимые документы для проведения видеозаписи. Когда он вошел в зал, следом зашли полицейские и просили Астафьева представиться. Тот немного растерялся, наверное, и отказался. Как оказалось, сотрудники пришли вручить ему повестку о частичной мобилизации. Потом его скрутили и вывели, — рассказал НГС руководитель юридического отдела обкома КПРФ Камиль Джафаров.
По словам Джафарова, Алексей Астафьев не оказывал сопротивления сотрудникам полиции. Но именно за неповиновение их законным требованиям суд в административном порядке арестовал его на пять суток. Коммунист вышел из изолятора
— Вызывает вопросы законность повестки, врученной после ареста. Астафьеву уже за 50, у него нет указательного пальца на правой руке. Мы считаем это политическим заказом — депутат оппозиционный, доставляет немало хлопот местным властям. Сначала его лишили полномочий, а теперь пытаются избавиться, отправив на СВО. Депутат Госдумы Ренат Сулейманов готовит жалобу в прокуратуру на действия военкомата. Также мы подали жалобу на решение суда о его аресте, — добавил Джафаров.
Ранее Астафьев, еще будучи депутатом, рассказал и показал НГС, как в нескольких водоемах Колыванского района сбросы вредных веществ в воду истребили рыбу, из них ушли бобры и ондатры.