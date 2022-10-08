Рэпер Oxxxymiron и писатель Глуховский пополнили списки иноагентов
Также в реестр попал екатеринбургский «Ресурсный центр для ЛГБТ»
Сегодня, 7 октября, Минюст включил в список физлиц-иноагентов рэпера Оксимирона. Новыми СМИ-иноагентами стали писатель Дмитрий Глуховский, журналистка Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев.
Также незарегистрированной организацией-иноагентом объявлен екатеринбургский «Ресурсный центр для ЛГБТ».
Дмитрий Глуховский — автор постапокалиптических романов из серии «Метро 2033», романа «Текст» и других. Писателю в России вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ (207.3), в июне писателя арестовали заочно. Он связал преследование с постом в соцсети с осуждением спецоперации и нелестным высказыванием в адрес президента России.
Ранее прокуратура Москвы подала иск к Оксимирону из-за его трека «Последний звонок», в котором усматривается «публичное оправдание идеологии насилия». В сентябре артист вернулся в Россию и выпустил клип, где «передает привет» Следственному комитету России и прокуратуре.