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Спецоперация на Украине

Рэпер Oxxxymiron и писатель Глуховский пополнили списки иноагентов

Также в реестр попал екатеринбургский «Ресурсный центр для ЛГБТ»

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Мирон Федоров (Oxxxymiron) включен в список физлиц-иноагентов

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Сегодня, 7 октября, Минюст включил в список физлиц-иноагентов рэпера Оксимирона. Новыми СМИ-иноагентами стали писатель Дмитрий Глуховский, журналистка Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев.

Также незарегистрированной организацией-иноагентом объявлен екатеринбургский «Ресурсный центр для ЛГБТ».

Дмитрий Глуховский — автор постапокалиптических романов из серии «Метро 2033», романа «Текст» и других. Писателю в России вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ (207.3), в июне писателя арестовали заочно. Он связал преследование с постом в соцсети с осуждением спецоперации и нелестным высказыванием в адрес президента России.

Ранее прокуратура Москвы подала иск к Оксимирону из-за его трека «Последний звонок», в котором усматривается «публичное оправдание идеологии насилия». В сентябре артист вернулся в Россию и выпустил клип, где «передает привет» Следственному комитету России и прокуратуре.

Дмитрий ГлуховскийМинюстИноагентыРэперОксимирон
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