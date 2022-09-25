Отсрочка для студентов и очереди к нотариусам. Главные новости СВО за 25 сентября

Номер круглосуточной горячей линии — 8 800 222-55-71 (доб. 1, доб. 2). Она предназначена для учащихся вузов, у которых есть вопросы по частичной мобилизации.

А вот педагогов мужского пола, имеющих боевой опыт, могут призвать. Такие разъяснения дали на горячей линии 122.

— В первую очередь сейчас мобилизуют тех, у кого есть боевой опыт, звание, — цитирует ТАСС ответ на вопрос: «Могут ли призвать учителя?». — Здесь будет на усмотрение военкомата.



Нарушения в ходе мобилизации

Володин пообещал, что на обращения по нарушениям будет реагировать Госдума.

