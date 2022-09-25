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Спецоперация на Украине

Отсрочка для студентов и очереди к нотариусам. Главные новости СВО за 25 сентября

Рассказываем обо всём, что произошло за последние сутки

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Мобилизованных уже начали свозить в учебные центры

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня, 25 сентября.

Путин дал студентам отсрочку от мобилизации


Президент подписал указ, в соответствии с которым студентам вузов и колледжей предоставляется отсрочка от мобилизации. Решение касается тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые и обучается по очной и очно-заочной формам. Позднее радиостанции «Говорит Москва» на горячей линии Минобрнауки уточнили, что отсрочку также смогут получить аспиранты.

Номер круглосуточной горячей линии — 8 800 222-55-71 (доб. 1, доб. 2). Она предназначена для учащихся вузов, у которых есть вопросы по частичной мобилизации.

А вот педагогов мужского пола, имеющих боевой опыт, могут призвать. Такие разъяснения дали на горячей линии 122.

— В первую очередь сейчас мобилизуют тех, у кого есть боевой опыт, звание, — цитирует ТАСС ответ на вопрос: «Могут ли призвать учителя?». — Здесь будет на усмотрение военкомата.

Нарушения в ходе мобилизации

Володин пообещал, что на обращения по нарушениям будет реагировать Госдума.

— С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо ее исправить. К частичной мобилизации нельзя относиться формально. От ее эффективности зависит боеспособность наших Вооруженных сил, решение задач специальной военной операции, — написал Вячеслав Володин.

В то же время спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к главам регионов и заявила, что мобилизация граждан, не подпадающих под заявленные критерии отбора, недопустима.

— Мы видим, что появляется и активно обсуждается в обществе и в социальных сетях информация «с мест» о некорректных случаях мобилизации граждан, очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора. Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе, — заявила Валентина Матвиенко.

Что делать больным COVID-19

Правительственный канал в Telegram «Объясняем.рф» опубликовал ответ на вопрос: «Если я пришел на призывной пункт с положительным тестом на ковид, меня возьмут или отправят на изоляцию?»

— При положительном ПЦР-тесте на COVID-19 нельзя посещать общественные места, включая военкомат. Необходимо обратиться за медицинской помощью, а после окончания лечения предоставить в военкомат листок нетрудоспособности, — говорится в сообщении.

Там уточняется, что если человек не может явиться по повестке из-за болезни, нужно любым способом уведомить об этом военкомат, а после выздоровления прийти с больничным листом — или «вы будете считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями».

Очереди к нотариусам

Их начали замечать в разных городах России. Так, в Челябинске клиенты (в основном мобилизованные) оформляют генеральные доверенности на родственников.

— Сегодня в Челябинске было не попасть к нотариусу. В основном все делают доверенности на имущество, — сообщил читатель 74.RU.

В офисе нотариуса так много посетителей, что многим приходится ждать на улице

В офисе нотариуса так много посетителей, что многим приходится ждать на улице

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В Екатеринбурге схожая ситуация. Работники нотариальных контор рассказывают, что мобилизованные с женами «идут потоком». Сложнее всего разбираться с документами родственникам мобилизованных. Как морально, так и финансово: не у всех хватает денег на оформление необходимых бумаг.

— Сын получил повестку, съездили к нотариусу. Он сделал завещание за 2,9 тысячи рублей. Хотел еще сделать генеральную доверенность, но денег с собой оказалось мало, она стоила бы еще 2,7 тысячи, — рассказала мать призванного.

Юрист дал простую инструкцию, какие документы и доверенности стоит оформить, если вы мобилизованы.

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