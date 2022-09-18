Пугачева попросилась в иноагенты, а школы у границы с Украиной уходят на дистант: новости вокруг СВО за 18 сентября

— У нас есть ряд санкций, и эти санкции нацелены на российское правительство <...>, они не направлены на самих россиян. То есть это не то, что мы рассматриваем в данный момент, — сказал вице-премьер страны Ричард Марлз в эфире телеканала ABC.

Лукашенко — о спецоперации

Александр Лукашенко прокомментировал ход СВО, обращаясь к белорусам во время патриотического форума «Это наша история!». Основные тезисы:



США подталкивают Европу к военному противостоянию с Россией на территории Украины, чтобы ослабить Россию и уничтожить Белоруссию;

в Белоруссии будут защищены исконно национальные границы;