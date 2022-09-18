20idei
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 1/10
usd 60.03
eur 59.87
Тема дняЧудеса парковки
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Пугачева попросилась в иноагенты, а школы у границы с Украиной уходят на дистант: новости вокруг СВО за 18 сентября

Что произошло за последние сутки

648

С начала спецоперации прошло уже больше 200 дней

Поделиться

24 февраля по приказу Владимира Путина российские вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 18 сентября.

Вопрос виз


США пытаются облегчить для россиян получение виз. Об этом сообщила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

— Это [запрет виз для россиян] — не то, чего бы мы сейчас хотели. На самом деле мы даже ведем переговоры с Министерством иностранных дел о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы. Это тоже сложный процесс, — сказала Нуланд в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).

В Австралии подчеркнули, что даже не планируют ограничивать въезд в страну для граждан России.

— У нас есть ряд санкций, и эти санкции нацелены на российское правительство <...>, они не направлены на самих россиян. То есть это не то, что мы рассматриваем в данный момент, — сказал вице-премьер страны Ричард Марлз в эфире телеканала ABC.

Лукашенко — о спецоперации

Александр Лукашенко прокомментировал ход СВО, обращаясь к белорусам во время патриотического форума «Это наша история!». Основные тезисы:

  • США подталкивают Европу к военному противостоянию с Россией на территории Украины, чтобы ослабить Россию и уничтожить Белоруссию;
  • в Белоруссии будут защищены исконно национальные границы;
  • на Украине создаются силовые структуры для свержения власти в Белоруссии.

Пугачева попросилась в иноагенты

Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом. Ранее в этот список попал ее муж Максим Галкин (внесен в реестр физлиц-иноагентов).

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

— Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова, — написала певица.

Планы по возвращению Крыма

О них агентству Reuters рассказал Владимир Зеленский. Его спросили, что он думает о перспективах Крыма с учетом того, что в регионе находится немало российских военных.

— Безусловно, люди на Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать, — высказался украинский президент.

Зеленский считает, что Крым необходимо вернуть Украине, у страны «нет другого шанса, просто нет выхода».

Дистант на границе

Белгородские школы, расположенные в 10-километровой зоне вдоль границы, перейдут на дистант, а в детских садах будут работать дежурные группы. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

— Сегодня объезжаю наши приграничные районы, в которых за последние несколько дней были обстрелы со стороны ВСУ. По данным главы поселения, в Красном Хуторе есть разрушения в 30 домовладениях и 1 ДК. Два дома придется отстраивать заново. Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения. <...> Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение, — написал Гладков в своем телеграм-канале.

По теме

Владимир ЗеленскийКрымУкраинаВизыСпецоперацияДистантБелгородская областьАлла Пугачева
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2