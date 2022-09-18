Пугачева попросилась в иноагенты, а школы у границы с Украиной уходят на дистант: новости вокруг СВО за
18 сентября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги
Вопрос виз
США пытаются облегчить для россиян получение виз. Об этом сообщила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
— Это [запрет виз для россиян] — не то, чего бы мы сейчас хотели. На самом деле мы даже ведем переговоры с Министерством иностранных дел о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы. Это тоже сложный процесс, — сказала Нуланд в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).
В Австралии подчеркнули, что даже не планируют ограничивать въезд в страну для граждан России.
— У нас есть ряд санкций, и эти санкции нацелены на российское правительство <...>, они не направлены на самих россиян. То есть это не то, что мы рассматриваем в данный момент, — сказал вице-премьер страны Ричард Марлз в эфире телеканала ABC.
Лукашенко — о спецоперации
Александр Лукашенко прокомментировал ход СВО, обращаясь к белорусам во время патриотического форума «Это наша история!». Основные тезисы:
- США подталкивают Европу к военному противостоянию с Россией на территории Украины, чтобы ослабить Россию и уничтожить Белоруссию;
- в Белоруссии будут защищены исконно национальные границы;
- на Украине создаются силовые структуры для свержения власти в Белоруссии.
Пугачева попросилась в иноагенты
Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом. Ранее в этот список попал ее муж Максим Галкин (внесен в реестр физлиц-иноагентов).
новость из сюжета
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— Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова, — написала певица.
Планы по возвращению Крыма
О них агентству Reuters рассказал Владимир Зеленский. Его спросили, что он думает о перспективах Крыма с учетом того, что в регионе находится немало российских военных.
— Безусловно, люди на Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать, — высказался украинский президент.
Зеленский считает, что Крым необходимо вернуть Украине, у страны «нет другого шанса, просто нет выхода».
Дистант на границе
Белгородские школы, расположенные в 10-километровой зоне вдоль границы, перейдут на дистант, а в детских садах будут работать дежурные группы. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
— Сегодня объезжаю наши приграничные районы, в которых за последние несколько дней были обстрелы со стороны ВСУ. По данным главы поселения, в Красном Хуторе есть разрушения в 30 домовладениях и