Галкин* раскритиковал Минюст за статус иноагента: новости вокруг СВО за
17 сентября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 17 сентября.
Максим Галкин — иноагент
Минюст включил Галкина в список физлиц-иноагентов. Тот резко прокомментировал это решение.
— Я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены на своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет. Начинал, соответственно, еще при Борисе Николаевиче Ельцине и продолжаю делать. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь, — сказал артист в своем Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).
«Роснефть» против Германии
Компания выпустила заявление, в котором обвиняет Германию в незаконных действиях. Тезисно:
- решение Германии о передаче активов «Роснефти» во внешнее управление незаконно, оно значит безвозвратную их утрату, и его можно назвать экспроприацией;
- «Роснефть» рассматривает возможность обратиться в суд;
- «Роснефть» больше не сможет обеспечивать промышленную и экологическую безопасность немецкого нефтеперерабатывающего завода;
- «Роснефть» готова обсудить новые параметры контракта, если ей гарантируют оплату сырья и защиту инвестиций.
Байден — о ядерном оружии
В интервью каналу CBS президента США спросили, что бы он сказал Путину, если бы тот рассматривал вопрос о применении ядерного или химического оружия.
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— Не надо, не надо, не надо. Вы измените облик войны так, как ничто со времен Второй мировой, — ответил Байден. — Это будет иметь последствия. Они [Россия] станут большим изгоем в мире, чем когда-либо прежде.
Позже РИА Новости спросило о возможности применения ядерного оружия пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Тот ответил: «Читайте доктрину, там всё написано».
В упомянутой доктрине есть две причины для применения ядерного оружия: агрессия против России или союзников с использованием оружия массового уничтожения либо угроза самому существованию государства.
* Максим Галкин включен в список физлиц-иноагентов.