«Длинные сроки — свидетельство финала режима». Как прошло оглашение одного из самых жестких приговоров за госизмену Ивану Сафронову

Дела по госизмене априори являются «секретными», поэтому приговор для общественности огласили лишь частично. Речь судьи началась без вступлений, со слов: «Признать Сафронова виновным» — и заняла не более 10 минут. Рассадка по лавкам заняла дольше времени, чем молниеносное оглашение решения судьи.



Перед выходом зал суда наполнился криками: «Ваня, мы тебя любим!», люди хором скандировали слова поддержки и провожали Сафронова аплодисментами. Уходящий под конвоем журналист успел ответить: «Я вас люблю, спасибо!» Роковые цифры он принял с улыбкой и гордо выпрямленной спиной.