Когда будет возможна встреча Путина и Зеленского: новости вокруг спецоперации за 8 августа

Представитель Кремля Дмитрий Песков вновь ответил на вопросы о возможности переговоров между Россией и Украиной. Он заявил, что в Кремле ценят усилия президента Турции по организации переговорного процесса России и Украины, но делегация украинских переговорщиков по словам Пескова "ушла с радаров". Что касается личной встречи президентов Украины и России, то для нее предпосылок пока нет. В Кремле считают, что такая встреча будет возможна только после того, как делегации переговорщиков «проделают всю домашнюю работу».