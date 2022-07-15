ВЦИОМ обновил рейтинги доверия президенту и политикам
Согласно опросу, Владимиру Путину доверяют 81,5% респондентов
Всероссийский центр изучения общественного мнения в очередной раз представил обновленные рейтинги доверия политикам, правительству и президенту России. Согласно данным опроса, в котором приняли участие 1600 человек, показатель одобрения деятельности президента составил 79,1%, увеличившись на 1,3 процентных пункта за неделю. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,5% респондентов.
Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,7% и 52,6% соответственно — оба немного выросли. На прямой вопрос о доверии Михаилу Мишустину утвердительно ответили 62,9%.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» снизился на 0,1 процентный пункт за неделю, составив 40,5%. КПРФ поддерживают 11,3% опрошенных, ЛДПР — 8,2%, партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,7%, партию «Новые люди» — 4,5%.