СЕЙЧАС +29°С
Пробки 3/10
usd 57.78
eur 60.97
Тема дняСибирячка преобразилась в шоу на ТНТ
Все новости
Все новости

Спикера горсовета Новосибирска отправили в командировку бизнес-классом. Рассказываем, чье это решение

При этом остальные депутаты летают в командировки экономом

163
Дмитрий Асанцев (в центре) подписал соответствующий документ в 2015 году

Дмитрий Асанцев (в центре) подписал соответствующий документ в 2015 году

Поделиться

Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев слетал в командировку в Москву бизнес-классом. Информацию подтвердил его коллега, депутат Евгений Яковенко: категория билета для спикера установлена его собственным постановлением.

В начале июня копия платежного поручения была опубликована в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск 2020». В документе говорится, что 27 апреля на имя Дмитрия Асанцева был оплачен авиабилет Новосибирск — Москва. С учетом оформления сервисного сбора перелет обошелся в 84 441 рубль. Документ подписан и. о. председателя Совета депутатов на тот момент Николаем Тяминым.

Член коалиции, депутат Светлана Каверзина на вопрос о происхождении документа посоветовала спросить об этом лично Асанцева.

— В этот день (27 апреля) была сессия, и Асанцев с нее ушел раньше, публично объяснив, что улетает в Москву на форум, — добавила Каверзина в переписке.

Телефонные звонки с редакционного номера Дмитрий Асанцев проигнорировал. На письменный запрос журналистов НГС ответил и. о. председателя Совета депутатов Евгений Яковенко (на момент подготовки ответа на запрос Асанцев был в отпуске). В ответе сообщается, что 27–28 апреля Асанцев был в Москве в служебной командировке — участвовал во Всероссийском муниципальном форуме, который был организован ассоциацией развития местного самоуправления. Учитывая, что командировка была рабочей, то, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, перелет был оплачен из средств Совета.

— Председателю Совета при направлении в рабочие командировки расходы по проезду воздушным транспортом возмещались и в настоящее время возмещаются по тарифу бизнес-класса, — говорится в ответе со ссылкой на два постановления председателя Совета от 5 апреля 2011 года и 31 декабря 2015 года (Дмитрий Асанцев был избран председателем в сентябре 2015 года. — Прим. ред.).

Также в ответе сообщается, что двумя другими постановлениями Совета депутатов от 2015 года установлено, что всем остальным депутатам и сотрудникам аппарата горсовета надлежит летать в рабочие командировки экономклассом.

В конце мая были опубликованы сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов Новосибирска и членов их семей за 2021 год. Некоторые из них отчитались о восьмизначных суммах. Смотрим, кто оказался богаче, а кто беднее.

По теме

бизнес-класс для чиновниковперелетгорсовет
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2