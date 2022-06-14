Спикера горсовета Новосибирска отправили в командировку бизнес-классом. Рассказываем, чье это решение
При этом остальные депутаты летают в командировки экономом
Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев слетал в командировку в Москву бизнес-классом. Информацию подтвердил его коллега, депутат Евгений Яковенко: категория билета для спикера установлена его собственным постановлением.
В начале июня копия платежного поручения была опубликована в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск 2020». В документе говорится, что 27 апреля на имя Дмитрия Асанцева был оплачен авиабилет Новосибирск — Москва. С учетом оформления сервисного сбора перелет обошелся в
Член коалиции, депутат Светлана Каверзина на вопрос о происхождении документа посоветовала спросить об этом лично Асанцева.
— В этот день (27 апреля) была сессия, и Асанцев с нее ушел раньше, публично объяснив, что улетает в Москву на форум, — добавила Каверзина в переписке.
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— Председателю Совета при направлении в рабочие командировки расходы по проезду воздушным транспортом возмещались и в настоящее время возмещаются по тарифу бизнес-класса, — говорится в ответе со ссылкой на два постановления председателя Совета от 5 апреля 2011 года и 31 декабря 2015 года (Дмитрий Асанцев был избран председателем в сентябре 2015 года. — Прим. ред.).
Также в ответе сообщается, что двумя другими постановлениями Совета депутатов от 2015 года установлено, что всем остальным депутатам и сотрудникам аппарата горсовета надлежит летать в рабочие командировки экономклассом.
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