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Явка на довыборах в Новосибирской области за сутки выросла на 10%

Голосование ведется на 92 участках

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Выборы продлятся еще один день

Выборы продлятся еще один день

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В Новосибирской области продолжаются выборы депутата Законодательного собрания по одномандатному округу № 8. На них проголосовали 8582 человека.

— Явка по округу № 8 на 15:00 21 мая составила 19,79%, проголосовали 8582 избирателя, — сообщает избирательная комиссия Новосибирской области.

Голосование началось 20 мая, оно продлится три дня. Всего в регионе работают 92 участка, на них присутствуют наблюдатели. По данным Telegram-канала избирательной комиссии НСО, к округу № 8 относятся Доволенский, Каргатский, Убинский районы, часть Чулымского (Воздвиженский, Каякский, Кокошинский, Куликовский, Пеньковский, Серебрянский, Ужанихинский сельсоветы) и Кочковского районов (Быструхинский сельсовет). Общая численность избирателей — 43 333 человека.

Накануне явка на выборах составила 9,28%. При этом в КПРФ заявили, что зафиксировали нарушение при надомном голосовании. Ситуацию прокомментировали в избиркоме.

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