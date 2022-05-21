Явка на довыборах в Новосибирской области за сутки выросла на 10%
Голосование ведется на 92 участках
В Новосибирской области продолжаются выборы депутата Законодательного собрания по одномандатному округу
— Явка по округу
Голосование началось 20 мая, оно продлится три дня. Всего в регионе работают 92 участка, на них присутствуют наблюдатели. По данным Telegram-канала избирательной комиссии НСО, к округу
Накануне явка на выборах составила 9,28%. При этом в КПРФ заявили, что зафиксировали нарушение при надомном голосовании. Ситуацию прокомментировали в избиркоме.