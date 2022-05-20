Покупка российских McDonald's и дело на Юрия Шевчука. Главное о спецоперации на Украине за 19 мая

Мы собрали для вас в одном месте информацию, какие еще компании уже продали или собираются продать свой бизнес в России новым собственникам.

Дело на Юрия Шевчука о дискредитации армии

Сам инцидент произошел на концерте ДДТ в Уфе 18 мая. В ходе выступления лидер группы Юрий Шевчук высказал свое мнение о любви к родине. После него к лидеру группы в гримерку пришли полицейские и составили протокол по статье «Дискредитация Вооруженных сил России».

Днем позже Юрий Шевчук дал эксклюзивный комментарий UFA1.RU о том, что он думает по этому поводу.