«Кроме бравурных отчетов нет ничего»: сибирский сенатор Андрей Клишас заявил о провале импортозамещения
Он считает, что у экономики страны есть только отчеты ведомств
Сенатор Совета Федерации от Красноярского края Андрей Клишас заявил о провале импортозамещения в России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Изначально об импортозамещении высказался председатель Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ Кирилл Кабанов. Он заявил, что России нужна «максимально самодостаточная экономика» и обвинил некоторых руководителей в желании «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую "иглу"», поменяв логистику закупок и «инвесторов».
Клишас согласился с Кабановым, что программа импортозамещения «провалена полностью».
— Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах, — написал сенатор.
СЮЖЕТ
Андрей Клишас известен как автор многих скандальных инициатив и законопроектов. Он предлагал обнулить сроки губернаторов, сделать Путина неприкасаемым после президентского срока и ввести штрафы за неуважение к властям.
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