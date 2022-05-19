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Кризис-2022

«Кроме бравурных отчетов нет ничего»: сибирский сенатор Андрей Клишас заявил о провале импортозамещения

Он считает, что у экономики страны есть только отчеты ведомств

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Сенатор Андрей Клишас известен множеством скандальных инициатив, большинство из них приняла Госдума и подписал Путин

Сенатор Андрей Клишас известен множеством скандальных инициатив, большинство из них приняла Госдума и подписал Путин

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Сенатор Совета Федерации от Красноярского края Андрей Клишас заявил о провале импортозамещения в России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Изначально об импортозамещении высказался председатель Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ Кирилл Кабанов. Он заявил, что России нужна «максимально самодостаточная экономика» и обвинил некоторых руководителей в желании «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую "иглу"», поменяв логистику закупок и «инвесторов».

Клишас согласился с Кабановым, что программа импортозамещения «провалена полностью».

— Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах, — написал сенатор.

СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

Андрей Клишас известен как автор многих скандальных инициатив и законопроектов. Он предлагал обнулить сроки губернаторов, сделать Путина неприкасаемым после президентского срока и ввести штрафы за неуважение к властям.

Мы рассказывали о доходах красноярских сенаторов за 2021 год. Андрей Клишас получил более 14 млн рублей, а еще у него в собственности всё еще числится дом в Швейцарии.

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