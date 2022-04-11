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Сергей Лавров назвал еще одну цель спецоперации на Украине

На этот раз речь зашла о доминировании США

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Сергей Лавров подчеркнул, что Россия выступает за переговоры с Украиной

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия выступает за переговоры с Украиной

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Сергей Лавров рассказал об еще одной цели спецоперации на Украине. По словам министра, она призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. Об этом глава МИДа рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

— Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене, — заявил Лавров. — Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права. По неким правилам, о которых они только теперь и твердят, и которые вырабатывают от случая к случаю.

Также Сергей Лавров подчеркнул, что Россия выступает за переговоры с Украиной, украинская сторона на переговорах «изворачивается на 180 градусов, но мы люди терпеливые и настойчивые».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из главных целей специальной операции — спасение ЛДНР и восстановление государственности республик в границах 2014 года.

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