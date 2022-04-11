Сергей Лавров назвал еще одну цель спецоперации на Украине

Сергей Лавров рассказал об еще одной цели спецоперации на Украине. По словам министра, она призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. Об этом глава МИДа рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».



— Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене, — заявил Лавров. — Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права. По неким правилам, о которых они только теперь и твердят, и которые вырабатывают от случая к случаю.

