Владимир Путин простился с Жириновским

Президент РФ Владимир Путин приехал 8 апреля на прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонный зал Дома союзов. Президент с букетом красных роз прошел в зал, несколько секунд постоял у гроба с телом политика, а после перекрестился, поклонился и ушел.
Владимира Жириновского не стало 6 апреля, он умер от последствий коронавируса. Прощание с лидером ЛДПР началось с восьми утра по Москве в храме Христа Спасителя, отпевание провел лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Гражданская панихида, как ожидается, завершится в 13:00 мск. Жириновский будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Наши коллеги MSK1.RU ведут онлайн-репортаж с прощания.