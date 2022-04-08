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Владимир Путин простился с Жириновским

Церемония прощания проходит в эти минуты в Колонном зале Дома союзов

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Путин посетил церемонию прощания с Жириновским

Путин посетил церемонию прощания с Жириновским

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Президент РФ Владимир Путин приехал 8 апреля на прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонный зал Дома союзов. Президент с букетом красных роз прошел в зал, несколько секунд постоял у гроба с телом политика, а после перекрестился, поклонился и ушел.

Владимира Жириновского не стало 6 апреля, он умер от последствий коронавируса. Прощание с лидером ЛДПР началось с восьми утра по Москве в храме Христа Спасителя, отпевание провел лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Гражданская панихида, как ожидается, завершится в 13:00 мск. Жириновский будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Наши коллеги MSK1.RU ведут онлайн-репортаж с прощания.

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