Россия и Украина допустили возможное временное прекращение огня

Россия и Украина договорились о возможном временном прекращении огня.
Об этом сообщил Владимир Мединский, помощник президента и глава российской делегации. Он назвал достигнутые с украинской стороной соглашения «существенным прогрессом». Странам удалось договориться о гуманитарных коридорах для населения.
— Главный вопрос, который решили сегодня, — это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых столкновений. Поэтому стороны — представители Министерства обороны РФ, Министерства обороны Украины — договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс, — заявил Мединский журналистам.
Переговоры велись по трем блокам вопросов: военному, международно-гуманитарному и политическому. По части из них «удалось найти взаимопонимание».
— Еще раз РФ призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, в том случае, если боевые действия продолжаются, воспользоваться данными гуманитарными коридорами, либо сделать всё возможное, чтобы боевые действия прекратились, — заключил Мединский.
Военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Ранее Киев заявлял, что главным итогом переговоров должно стать полное прекращение огня.
Второй раунд переговоров прошел 3 марта. В тот же день Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам: президент пообещал выплаты за погибших на Украине солдат.
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