Россия и Украина завершили переговоры

В Белоруссии завершились переговоры России и Украины. Делегации уедут в свои столицы для консультаций перед новым раундом, заявил советник главы офиса украинского президента. Он также заявил, что основной целью переговоров сегодня было обсуждение прекращения огня на территории Украины.
— Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, — цитирует агентство «БелТА» помощника президента РФ Владимира Мединского. Следующая встреча, по словам Мединского, состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.
В составе российской делегации — представители администрации президента, МИД РФ, Минобороны и других заинтересованных ведомств. Делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Сторону Украины представляют министр обороны Алексей Резников, представители МИДа, офиса президента и фракции «Слуга народа».
Переговоры до последнего момента оставались под вопросом. Украина заявляла, что не хочет обсуждать перемирие на территории страны, которая запускает ракеты. Однако после телефонного разговора Владимира Зеленского с Александром Лукашенко украинская сторона согласилась. Ожидалось, что разговор состоится еще вчера, но делегации встретились лишь днем в понедельник.
Военную операцию на Украине и реакцию мирового сообщества на происходящее мы освещаем в онлайн-хронике.