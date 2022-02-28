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Россия и Украина завершили переговоры

Стороны разговаривали около пяти часов

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Российская и украинская делегации на переговорах

Российская и украинская делегации на переговорах

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В Белоруссии завершились переговоры России и Украины. Делегации уедут в свои столицы для консультаций перед новым раундом, заявил советник главы офиса украинского президента. Он также заявил, что основной целью переговоров сегодня было обсуждение прекращения огня на территории Украины.

— Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, — цитирует агентство «БелТА» помощника президента РФ Владимира Мединского. Следующая встреча, по словам Мединского, состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

В составе российской делегации — представители администрации президента, МИД РФ, Минобороны и других заинтересованных ведомств. Делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Сторону Украины представляют министр обороны Алексей Резников, представители МИДа, офиса президента и фракции «Слуга народа».

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Переговоры до последнего момента оставались под вопросом. Украина заявляла, что не хочет обсуждать перемирие на территории страны, которая запускает ракеты. Однако после телефонного разговора Владимира Зеленского с Александром Лукашенко украинская сторона согласилась. Ожидалось, что разговор состоится еще вчера, но делегации встретились лишь днем в понедельник.

Военную операцию на Украине и реакцию мирового сообщества на происходящее мы освещаем в онлайн-хронике.

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