Начались переговоры России и Украины

Делегации России и Украины встретились для переговоров в Гомельской области, сообщает белорусский государственный телеканал ОНТ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что встреча должна состояться в районе реки Припять, более точное место не упоминалось. В составе российской делегации представители администрации президента, МИД РФ, Минобороны и других заинтересованнхы ведомств. Делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Сторону Украины представляют министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа», народный депутат Украины Давид Арахамия, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Переговоры до последнего момента оставались под вопросом. Украина заявляла, что не хочет обсуждать перемирие на территории страны, которая запускает ракеты. Однако после телефонного разговора Владимира Зеленского с Александром Лукашенко украинская сторона согласилась. Ожидалось, что разговор состоится еще вчера, но делегации встретились лишь днем в понедельник. Ранее офис президента Украины заявлял, что главной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск. В России тоже намерены решить ключевые вопросы.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля по приказу Владимира Путина. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. 27 февраля Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания «в особый режим несения боевого дежурства». За всеми событиями продолжайте следить вместе с нами в онлайн-трансляции.