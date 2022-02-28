Начались переговоры России и Украины

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля по приказу Владимира Путина. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. 27 февраля Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания «в особый режим несения боевого дежурства». За всеми событиями продолжайте следить вместе с нами в онлайн-трансляции.

