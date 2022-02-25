России запретили участвовать в «Евровидении»

Организаторы «Евровидения» объявили, что конкурс в этом году пройдет без участия России.
— Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU провел широкие консультации со своими членами, — говорится в заявлении организаторов. — Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и пониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене.
В 2022 году конкурс должен пройти с 10 по 14 мая в Турине. В прошлом году Россию представляла Манижа с песней про «Русскую женщину», она заняла девятое место.