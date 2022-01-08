«Война между Россией и НАТО вновь стала в принципе возможной». Но при чем тут Казахстан?

— Дело обстояло так. В ходе переговоров об объединении Германии в 1990 году Михаилу Сергеевичу Горбачеву устно обещали (госсекретарь США Джеймс Бейкер), что инфраструктура НАТО не продвинется на восток «ни на дюйм». Это обещание было дано в контексте объединения ФРГ и ГДР. Действительно, на территории ГДР после 1990 г. размещались только немецкие войска территориальной обороны. Вопрос о членстве восточноевропейских государств в НАТО в то время не стоял. Горбачев, еще надеявшийся спасти перестройку и переиграть оппонентов, не допускал мысли о том, что страны Варшавского Договора перейдут в НАТО. Еще в 1991 году Горбачев рассчитывал на переиздание Варшавского Договора в качестве политического союза. Никаких гарантий непродвижения НАТО на восток после объединения Германии в рамках Североатлантического альянса Горбачев не требовал, и никто их ему не предлагал.



В то же время западные лидеры в 1990–1991 годах уже рассматривали Горбачева в качестве исторически обреченной фигуры. Их задача состояла в том, чтобы добиться от слабеющего СССР максимальных уступок, беря на себя минимум обязательств перед Москвой. В том отчаянном финансово-экономическом положении, в котором находился тогда Советский Союз, Горбачев был просителем все новых кредитов. После распада СССР Запад рассматривал Россию как бывшую великую державу, продолжавшую слабеть. Разговаривать с Москвой как с равной у Вашингтона уже не было оснований. Ошибка западных лидеров состояла в том, что они уверились в необратимости дальнейшего ослабления России и невозможности ее восстановления в качестве значимой международной величины.



— Переводчик Михаила Горбачёва Павел Палажченко, который лично участвовал в подготовке договоров о разоружении в 1980-е, рассказал нам в декабре, что «речь о непродвижении инфраструктуры НАТО на восток шла только в контексте присоединения ГДР к ФРГ». «Тогда ещё существовал Варшавский Договор, поэтому никаких письменных договорённостей о том, что в НАТО не будут приниматься какие-либо восточноевропейские страны, и быть не могло. Если бы Горбачёв поставил тогда этот вопрос, то именно его сегодня бы обвиняли в том, что он вбросил эту тему — тему возможности членства в НАТО каких-то других государств. Это было бы просто глупостью». Путин этого не знает, или он о каких-то других обещаниях Запада про нерасширение НАТО говорит, как вы думаете?



— В 1989–1991 годах международные возможности СССР таяли от месяца к месяцу. Возможно, Горбачев мог бы выторговать что-то более существенное, чем он получил от Запада в ходе германского объединения. Общая проблема внешней политики СССР начиная с 1988 года состояла в том, что ею двигали, с одной стороны, иллюзии «нового мышления», а с другой — конкретные потребности во все больших внешних заимствованиях. Путин — не историк. Его высказывания диктуются политическими соображениями. Обмана со стороны Запада, строго говоря, не было, но не было и честного отношения к развалившемуся на глазах сопернику.



— Украина для НАТО ведь не может быть партнёром, пока есть ДНР и ЛНР? Как понять слова Столтенберга, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс?



— Генсек НАТО, как и генсек ООН, не принадлежит к числу лиц, принимающих важные решения. У Украины нет шанса на вступление в НАТО, пока между Москвой и Киевом существует конфликт: за украинцев ни американцы, ни европейцы не будут жертвовать жизнями, не говоря о возможности уничтожения в случае ядерной войны. Но признать это публично власти США пока не могут по идеологическим и политическим соображениям. Американцы, таким образом, пообещали то, что выполнить боятся. Украина же может выбирать свой путь (на Запад), претендовать на вступление в НАТО, но перейти из претендентов в члены или даже кандидаты не может. Это сильно нервирует киевское руководство.