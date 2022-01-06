«Есть приказ стрелять на поражение»: новосибирские казахи пытаются связаться с родными — что им рассказывают

Казахстан продолжает шуметь, постепенно переходя на надрывный крик. Митинги переросли в беспорядки, речь идет об угрозе национальной безопасности, возможной смене власти и прямом ударе по гражданском населению, которое, по сути, сегодня оказалось в полной изоляции от внешнего мира. Как ближайший сосед, Новосибирская область ощущает ударные волны происходящего. Особенно сильно переживают выходцы из республики, которые осели в Сибири. Они пытаются связаться с родственниками (и периодически удается), о происходящем узнают из новостей и соцсетей. Тем временем в страну уже прибыли первые самолеты с российскими военными. НГС продолжает следить за событиями и реакцией новосибирцев, у которых в республике остались близкие.
«Сестра не выходит на улицу»
Журналист Ерлан Байжанов в Новосибирске живет с 1991 года. В Казахстане у него два брата и две сестры. В эпицентре событий — в Алма-Ате — оказалась одна из сестер, за происходящим она наблюдает буквально из окна своей квартиры. Остальные родственники живут в Астане и Семипалатинске, там, по словам нашего собеседника, более-менее спокойно, но связи также нет.
— Происходящее в Казахстане напоминает, скорее, борьбу кланов за власть, родственники, которые сейчас там находятся, в этом солидарны. Борьбой за демократию это не назовешь, «стихийное» недовольство народа было спланировано заранее. Со стороны отчетливо кажется, что стихийной составляющей в происходящем мало, похоже, что организаторы волнений были готовы...
Связь с родными прервалась вчера в 12 часов. Знаю, что в Семее и Астане было относительно спокойно, а вот в Алма-Ате шумно. Кстати, после перебоев со связью там неожиданно заработал местный мобильный оператор «КазТел», связь плохая и очень дорогая. Сегодня буду стараться выйти на связь, на данный момент нет ни мобильной, ни интернета. Сестра в Алма-Ате еще старой советской закалки. Из окна наблюдает за тем, что происходит на улице, из квартиры не выходит, успела запастись продуктами и всем необходимым на первое время, — рассказал Ерлан Байжанов.
По словам журналиста, многое о происходящем в республике и за ее пределами родственники узнавали от него, так как сейчас в Казахстане полная информационная изоляция.
«Банковские карточки заблокированы»
У нашей собеседницы Регины родители живут в Павлодаре. Сама она в Новосибирске с 1999 года, когда поступила в местный вуз. По ее словам, «анонсы» возможных волнений косвенно наблюдала в социальных сетях родного города.
— Да непонятно сейчас. Только из новостей российских можно что-то узнать, так как интернета нет, брат дозванивается до родителей на стационарный телефон. Мои сообщения не доставлены со вчерашнего дня — ни маме, ни подруге, которая сейчас в Павлодаре, а вчера еще на горку хотела пойти покататься. Но мои не паникуют, как и все люди, занимаются своими делами, пока ничего не ясно. Слухов полно: и что бандитов завезли из аулов, чтобы они погромы устроили, но в Павлодаре это удалось оперативно пресечь, а руководят ими якобы из Украины или из Америки. В общем, домыслы. Но все боятся революции, а если сейчас Россия подключится, то это может аукнуться русскоязычному населению. В общем, там уже давно зрело всё, — рассуждает Регина.
По ее словам, в тупиковой ситуации оказались и жители республики, которые в дни событий оказались за ее пределами.
— Сестра мужа прилетела из Караганды на Новый год к свекрови. Она сейчас у дочери в Москве, в жуткой панике, все банковские карточки заблокированы. Она собирается в посольство Казахстана сегодня, ей вылетать, а авиасообщение пока прервано.
Еще интересно, что за несколько часов до погромов в сториз одного популярного павлодарского паблика было написано «VPN», и вот как хотите, так и понимайте. То есть знали, получается, — добавила собеседница НГС.
«В деревне тихо — делить нечего»
Те, у кого родственники живут в стороне от эпицентра событий, в деревнях, волнуются меньше. Говорят, на окраине спокойнее, основные события — в крупных мегаполисах, где сосредоточены основные опорные точки ключевых политических фигур Казахстана. Именно в такой ситуации находится мама Дмитрия Сородникова, который живет и занимается бизнесом в Новосибирске уже несколько лет.
Приехал по классической схеме: окончив школу в республике, поступил в вуз, получил гражданство, потом диплом. Теперь живет здесь вместе с супругой и двумя детьми. В Казахстане у него мама, связи с ней нет.
— Мама живет в деревне Глуховка в Восточно-Казахстанской области. Уже несколько дней все сообщения висят, не доходят. Но в деревне вряд ли сейчас сильные волнения, там людям делить нечего. Надеюсь, связь наладится и узнаю, что как. Пока узнаю новости из российских телеграм-каналов. Вопросов, конечно, больше, чем понимания сути происходящего. Очевидно, что это политика, дележ сфер влияния, — предполагает Дмитрий.
«Вошли войска РФ»
Мария переехала из Казахстана в Россию в 2009 году. С 2014 года живет в Новосибирске, руководит небольшим бизнесом в сфере международных грузоперевозок. Уже несколько дней по мере возможности выходит на связь с родными и близкими в Казахстане. Когда удается поговорить или списаться, узнаёт последние новости. В разных городах республики у нее родители, брат и подруга. Ситуации везде отличаются, настроения у людей также разнятся.
— Брат живет в Алма-Ате, говорит, что громили только центр города, разгромили торговые центры, администрацию, аэропорт, орудуют мародеры. Люди сидят дома, объявлены дни террористической зачистки, вошли войска РФ, есть приказ стрелять на поражение! Не работает интернет по всей стране, телевидение — один канал национальный, где крутят одно и то же вторые сутки, иногда ночью включают интернет.
Подруга в Астане пишет, что у них не так жестко всё, но войска также вошли, объявлен режим комендантского часа, иногда слышно что-то, похожее на выстрелы, но они точно не знают. Отрезаны от мира!
Родители в Усть-Каменогорске, там всё тихо, был митинг, но очень мало людей, всё мирно и безобидно. Все разошлись, но связи тоже нет. Границы открыты, но отменены некоторые поезда, точно не знаю какие. В Алма-Ате отменено авиасообщение, — еще несколько часов назад так описывала ситуацию Мария.
Акции протеста из-за резкого повышения цен на газовое топливо начались в республике 2 января. Постепенно они переросли в массовые вооруженные нападения: протестующие жгут здания администраций, машины, захватывают машины полиции, до смерти забивают силовиков. Из-за чрезвычайной ситуации рейсы в Казахстан отменяют авиакомпании — соответствующие решения уже приняли S7, «Уральские авиалинии». Въезд в страну для иностранцев закрыт.
Президент Казахстана уже распустил правительство и ввел в города войска для подавления бунта. Также на помощь властям Казахстана направлены миротворцы ОДКБ: 3000 военнослужащих из России, 500 из Белоруссии, 200 из Таджикистана и 70 человек из Армении.
Сегодня протестующие добились изначальной цели: власти Казахстана установили предельные цены на сжиженный газ — от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона. Ранее власти подняли цену на топливо с 50–60 тенге до 120, что породило недовольство. Документ о новых ценах на газ временный — он будет действовать 180 дней.
Подробности происходящего в республике мы собираем в сюжете по ссылке.