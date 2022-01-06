«Есть приказ стрелять на поражение»: новосибирские казахи пытаются связаться с родными — что им рассказывают

«Сестра не выходит на улицу»

Журналист Ерлан Байжанов в Новосибирске живет с 1991 года. В Казахстане у него два брата и две сестры. В эпицентре событий — в Алма-Ате — оказалась одна из сестер, за происходящим она наблюдает буквально из окна своей квартиры. Остальные родственники живут в Астане и Семипалатинске, там, по словам нашего собеседника, более-менее спокойно, но связи также нет.



— Происходящее в Казахстане напоминает, скорее, борьбу кланов за власть, родственники, которые сейчас там находятся, в этом солидарны. Борьбой за демократию это не назовешь, «стихийное» недовольство народа было спланировано заранее. Со стороны отчетливо кажется, что стихийной составляющей в происходящем мало, похоже, что организаторы волнений были готовы...



Связь с родными прервалась вчера в 12 часов. Знаю, что в Семее и Астане было относительно спокойно, а вот в Алма-Ате шумно. Кстати, после перебоев со связью там неожиданно заработал местный мобильный оператор «КазТел», связь плохая и очень дорогая. Сегодня буду стараться выйти на связь, на данный момент нет ни мобильной, ни интернета. Сестра в Алма-Ате еще старой советской закалки. Из окна наблюдает за тем, что происходит на улице, из квартиры не выходит, успела запастись продуктами и всем необходимым на первое время, — рассказал Ерлан Байжанов.

